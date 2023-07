Bottas dostal od Mercedesu své „služební” auto dva roky poté, co pro něj přestal jezdit, čekal na něj šest let před 9 hodinami | Petr Prokopec

Tento příběh nejlépe vykresluje, jak extrémní zpoždění ve vývoji nabral sporťák AMG One. Ten debutoval ve chvíli, kdy Fin teprve zamířil ke stáji, dostal ho ale až teď, kdy dva roky jezdí pro někoho jiného.

Poslední listopadový víkend roku 2016 se jela Velká cena Abú Zabí. Tu sice vyhrál Lewis Hamilton, Nico Rosberg však díky zisku druhého místa nastřádal více bodů než jeho týmový kolega. Byl to tedy on, kdo se stal novým mistrem světa. Pouhý týden poté německý pilot oznámil, že odchází do závodnického důchodu, z čehož měl ve finále asi největší radost Valtteri Bottas. Finský jezdec byl totiž angažován jako jeho náhradník. U Mercedesu pak v roli nosiče vody strávil šest sezón, během nichž v šampionátu skončil dvakrát druhý a dvakrát třetí.

Od loňského roku je Bottas součástí Alfy Romeo, takže s Mercedesem už nemá nic společného, přesto od něj až teď dostal nové „služební” auto, hybridní hypersport AMG One. Ony uvozovky jsou na místě, neboť Mercedes mu jej jistě nepřiklepl s cílem, aby s ním jezdil do práce. To ho jen stejně jako Rosberg a Hamilton dostal coby součást svých - zde nutno dodat příjemných - marketingových povinností. Fakt, že si je plní dva roky po odchodu z týmu jen ukazuje, jak moc se vůz ve vývoji zpozdil oproti očekávání samotné třícípé hvězdy.

AMG One se ostatně jako předprodukční koncept ukázal v roce 2017, od té doby však nabral obrovské zpoždění. Bottas nyní uvedl, že „čekání se vyplatilo“, takže pořád ví, komu za přiklepnutí auta vděčí. Jím specifikovaný exemplář přitom disponuje primárně modrou barvou, se kterou jsou spárovány černé detaily či karbonová kola. Dovnitř se pak nastěhovalo dvoubarevné kožené čalounění, které doplňuje volant se zploštělou spodní i horní částí věnce.

Tím nejzásadnějším na celém voze je nicméně jeho ústrojí. Přeplňovaný 1,6litrový šestiválec byl totiž převzat z monopostu F1, na který byl Bottas zvyklý. Doplňují jej pak dva klasické elektromotory, stejně jako jednotky MGU-K a MGU-H. Soustava produkuje 1 063 koní, s nimiž lze zrychlit na stovku za 2,9 sekundy. Více však o potenciálu vozu vypovídá jeho čas z Nordschleife, kterou Maro Engel obkroužil za 6 minut a 60,705 sekundy, čímž stanovil nový rekord.

Bývalý jezdec Mercedesu se pochlubil svým exemplářem silniční F1. Na rozdíl od prezentačních provedení, u kterých se svého času též nechal zvěčnit, zvolil modrou barvu, jak můžete vidět na fotkách a videu níže. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Valtteri Bottas@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.