Vážně špatný den v práci: Zaměstnanec dealerství rozsekal o zeď nové Lamborghini za 20 milionů v den jeho dodání zákazníkovi

/ Foto: Lamborghini

Je vážně těžké představit si horší kombinaci okolností, která by o pracovním dnu mohla nastat. A skutečně nejde o drobnou nehodu, výsledkem je nepochybně totální škoda na voze, na který kupec mohl čekat klidně i několik let.

„Někdy se to schumelí,” zpívá Petr Janda v jedné ze svých slavnějších písní, která pokračuje slovy o jedné ráně za druhou a smolném pátku. Kdyby v Libanonu nemluvili spíš arabsky, byl by to příhodný hudební podkres konce tohoto pracovního týdne, na který opravdu nebude vzpomínat rád zaměstnanec bejrútského dealerství Lamborghini. Naopak nám může posloužit jako vzpruha, neboť i kdyby se vám tento týden hodně nedařilo, jen stěží jste mohli zažít v práci tak špatný den.

Dotyčný měl na starosti zdánlivě pozitivní věc - dohlédnout na dokončení příprav dodání nového Lamborghini Revuelto jeho kupci a provést závěrečnou zkušební jízdu. I u nás je tohle auto pořád velkou raritou, na prodej v Česku vidíme jediný kousek a ani v celé Evropě se jich nenajde víc než pár nízkých desítek. Navíc opravdu nejde o levné zboží, dostat se u něj s cenou výrazněji pod 20 milionů Kč stále není možné.

V Bejrútu musí být takový vůz teprve něčím výjimečným, zrovna tento kousek ale už řady tamních Revuelt nerozšíří. Zatím nevíme, co přesné se stalo, zaměstnanec ale při jízdě městem z nějakého důvodu ztratil kontrolu nad víc jak 1000koňovou italskou bestií, trefil s ní lampu u silnice a následně zeď opodál. Nehoda se nemohla odehrát v nízké rychlosti, neboť z auta doslova ulétlo kolo, které na fotkách Supercar Fails vidíme dobrých 10 metrů od vozu. To byl ale jen začátek, neboť zbrusu nové Lambo pokračovalo v cestě až do přilehlé zídky, o kterou se skutečně rozsekalo. Ze strany spolujezdce to ještě nevypadá tak zle, z té druhé ale vidíme, jak hluboko do struktur vozu destrukce zasáhla. Tohle musí být totální škoda.

Je vskutku pikantní, že se vše odehrálo v den, kdy auto mělo být předáno kupci, který si jej vzhledem k čekacím lhůtám u Lamba mohl objednat klidně už před několika roky. A v momentě, kdy má auto nadosah, si může prohlédnout už jen jeho vrak. Ale i tak to někdy v životě chodí, podívejte se na víc níže - snad se při nehodě nikomu nic vážnějšího nestalo.

Lamborghini Revuelto je sice hybridní, pořád si ale aspoň udrželo svůj dvanáctiválcový motor bez turba, také proto stojí tolik. Auto z fotek níže bohužel už k zákazníkovi nikdy nedorazí. A to bylo opravdu skoro v cíli své cesty... Foto: Lamborghini

Zdroj: Supercar Fails@Instagram

Petr Miler

