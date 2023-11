Ve skladišti našli dodnes nové Volkswageny původem z roku 1981, jsou to dvojité stroje času včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Občas se stane, že se někde objeví jedno zapomenuté či záměrně odložené staré auto, které jen čas a nulové využití učinily zajímavým. Obvykle to ale není Volkswagen a obvykle jich není pět. V Číně se přihodilo právě to.

Volkswagen Santana byl vždy především čínskou záležitostí. Je sice pravdou, že v letech 1981 až 1984 se prodával také v Evropě, přičemž do roku 1989 jej mohli koupit rovněž Japonci a až do roku 2006 i Brazilci, Říše středu však vždy hrála prim. Zpočátku si nicméně Němci úspěchem vozu nebyli až tak jisti, a proto v roce 1982 přišli pouze s testovací várkou stovky aut. Komponenty potřebné pro jejich výrobu byly dovezeny z Evropy, v Číně došlo pouze na jejich seskládání. V roce 1984 nicméně již VW podepisoval smlouvu s tamní značkou STAC, ze které se následně vyklubala automobilka SAIC. A v roce 1986 již došlo na vyrobení desetitisícího exempláře.

Stále to samé auto se nakonec stalo takovým úspěchem, že z montážních linek sjíždělo až do roku 2013, tedy i v době, kdy na trhu již působil jeho nástupce. Ten dorazil v roce 1995 a v původní formě vydržel v prodeji devět let, než došlo na první facelift. Po něm pak následovala druhá modernizace, s třetí generací tak VW vyrukoval až v roce 2012. To znamená, že po několik měsíců byly k dispozici všechny iterace, jaké se kdy v Číně objevily. Překvapit by nás to ale nemělo, neboť zájem byl neskutečný a právě Santana napomáhala Němcům k tomu, aby na čínském trhu byli po dlouhá léta jedničkou.

Santana se v Říši středu aktuálně už jen doprodává, výroba totiž loni po dlouhých letech skončila. Za tím stojí i posun v rámci techniky, neboť původní provedení bylo luxusní verzí Volkswagenu Passat. Na délku tak měřilo 4 546 milimetrů, přičemž klientela mohla počítat s 1,6- nebo 1,8litrovým motorem. Třetí generace však již měla trochu jiné kořeny, šlo o přepracovanou Škodu Rapid. Délka se tedy zkrátila na 4 473 mm, pod kapotu pak zamířily pouze jedna-čtyřka a jedna-pětka.

VW zatím ani nepotvrdil a ani nevyvrátil, zda se Číňané dočkají i čtvrté generace. Automobilka nicméně v souvislosti s ukončením výroby uvedla, že zákaznické preference se změnily a lidé místo tradičních sedanů upřednostňují spíše SUV. Jak se tedy zdá, někdejší bestseller značky je definitivně mimo hru. O to více pozornosti tedy budí nález právě opuštěných nových Santan v jejich původním provedení, na který upozornila společnost Han Chung Classics. Ta vyrábí náhradní díly pro starší VW a nejen z jejího pohledu je předmět tohoto nálezu hotovým pokladem.

Jedná se o pět exemplářů první generace modelu, které stále vypadají stejně jako vozy z roku 1981, byly ale vyrobeny v roce 2012. Jde tak o dvojité stroje času - tak působily nově vyrobené Santany už v roce 2012, v roce 2013 to platí dvojnásob. Všechny jsou přitom lakované bílou barvou, mají stejné poklice kol a také černý látkový interiér. Ten se stále skrývá pod ochrannými fóliemi, neboť auta nebyla nikdy zaregistrována, a jejich nájezd je tedy prakticky nulový. Jak se přitom zdá z fotek, ke zprovoznění benzinových jedna-osem nebude potřeba mnoho, v dokonalém stavu jsou evidentně i veškeré gumové hadičky či třeba těsnění.

Jaký bude další osud této kdysi opuštěné pětky, Číňané již neuvádí. Soudě dle komentářů, které se pod příspěvkem firmy objevily, by nicméně jejich rozprodání nemělo být nejmenším problémem. Přičemž zájem vyjádřili i fanoušci VW z Evropy. Šance, že letité sedany zamíří na silnice v relativní blízkosti Česka, tak nejsou nulové.

VW Santana B2 z roku 1981 se v prakticky nezměněné podobě vyráběl i v roce 2012, právě z té doby jsou vozy na fotkách níže. Ty byly objeveny letos jako nikdy nepoužité, ve svém stavu tak dnes působí jako dvojité stroje času. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Han Chung Classics

Petr Prokopec

