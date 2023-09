Ve sprintu na letišti si to rozdala Formule 1 s motorkou MotoGP a rallyovými speciály, to svět ještě neviděl před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Red Bull Motorsports, tiskové materiály

Zdá se nemožné postavit vedle sebe všechny nejlepší stroje různých forem motoristického sportu, pokud ale někdo má tu moc, je to Red Bull. A tak jí využil, výsledkem je vskutku výjimečná podívaná.

Historie Red Bullu je velmi zajímavá, přesto je širšímu publiku neznámá. I když tento energetický nápoj vypadá jako moderní vynález, jeho příběh se začal psát již v roce 1976, kdy thajský byznysmen Chaleo Yoovidhya přišel ve své domovině s nápojem zvaným Krating Daeng. O šest let později se jej tehdy ještě jako marketingový guru Blendaxu napil Dietrich Mateschitz při své pracovní návštěvě Thajska a zjistil, že se díky tomuto nápoji dokáže mnohem lépe vyrovnat s pásmovou nemocí neboli jet lagem. V tu chvíli jako správný markeťák vycítil příležitost, s Yoovidhyem se domluvil na společném byznysu a přejmenování nápoje na světově akceptovatelnější Red Bull. Jinak Krating Daeng znamená úplně to samé.

Zbytek už je o poznání známější historie. Z Red Bullu se stal světový fenomén a z Mateschitze miliardář, třebaže ve společnosti nikdy nevlastnil víc než 49 %. Jeho vášeň pro motoristický sport je dobře známa, a tak už od 90. let Red Bull jako firma rozsáhle sponzorovala rozličné aktivity na tomto poli. Vlastnila i 60 % stáje Formule 1 Sauber, nakonec ale sám Mateschitz na základech bývalého týmu Jaguar sám postavil stáj Red Bull Racing okolo Adriana Neweyho, Christiana Hornera a několika výjimečných pilotů. Dnes ef-jedničkám jasně dominuje. Na sponzoring v jiných odvětvích ale přímo Red Bull nezanevřel, a tak se s jeho logem můžeme potkat také v MotoGP, WRC, rallyecrossu, motokrosu či na Dakaru. Je toho opravdu hodně, pomalu se chce říci, že tento rudý býk vám nedává křídla, nýbrž volant či řídítka.

Asi jen díky tomu mohl Red Bull uspořádat sprint, který zachycuje video níže. Učinil tak ve spolupráci s Matem Watsonem z Carwow, který je na podobná klání expertem, a postavil vedle sebe monopost Formule 1 RB8 ještě s motorem V8 bez turba, který řídil Liam Lawson. Ten měl k dispozici 850 koní na 700 kilo hmotnosti. Timmy Hansen se pak usadil za volant Peugeotu 208 WRX (600 k, 1 300 kg), zatímco Mat se s Adrienem Fourmaxem střídal v kabině Fordu Puma Rally 1 WRC (550 k, 1 260 kg).

To ale není vše, zmínit je třeba zejména Daniho Pedrosu a jeho KTM RC16, tedy motocykl třídy MotoGP, jehož litrový čtyřválec produkuje 270 koní, jenž se musí vypořádat s pouhými 157 kily. Vlastně tak ani nepřekvapí, že vítěz jednatřiceti závodů a držitel 112 pódií skončí v cíli pokaždé na prvním místě. Za ním pak v prvních dvou kláních skončil monopost, třetí závod však byl okořeněn přítomností upraveného elektrického Fordu Transit. Ten sice váží 1 680 kg, ovšem jeho čtyři pohonné jednotky produkují 2 039 koní.

Ani to ale na Pedrosu nestačilo, místo toho elektrický Ford řízený Romainem Dumasem proťal cílovou pásku společně s osmiválcovým monopostem. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že jeho kalup byl neskutečný, i když s ohledem na technické řešení vozu bychom očekávali lepší odpich z místa. Podívejte se na to všechno sami, je to vážně klání, které svět ještě neviděl.

Pět různých aut, jedno stejné logo. Zapojení rudých býků do motorsportu je opravdu nemalé, i díky tomu si můžeme vychutnat dosud nevídaný souboj ve zrychlení. Foto: Red Bull Motorsports, tiskové materiály

Petr Prokopec

