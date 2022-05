Vedoucí muž šampionátu F1 při závodu historiků naboural nedocenitelnou formuli Nikiho Laudy před 2 hodinami | Petr Miler

Jak pravil komentátor v přímém přenosu: Když už se zdálo, že rozbije průpovídky o tom, že mladí piloti neumí řídit staré formule, rozbil samotnou formuli. Na druhou stranu je ale třeba ocenit, že jí dal pořádně za uši.

Už za necelých 14 dnů se v Monte Carlu rozezní zvuky nejrychlejších závodních aut světa. Tradiční velká cena Monaka byla v roce 1950 součástí už úplně první sezóny série, které dnes říkáme Formule 1, a dosud platí za jeden z nejprestižnějších okruhů světa, na kterém lze zvítězit. Vzhledem k téměř nulovým možnostem předjíždění na trati nepatří mezi ty nejzáživnější, všechno okolo se ale postará o dostatečné vzrušení i tak.

Letos nebylo o vzrušení nouze už s předstihem, neboť se na témže místě jelo o víkendu hned několik závodů historických závodních aut. Těm obvykle mnoho pozornosti nevěnujeme, tentokrát ale toto klání opepřil svou účastí Charles Leclerc, vedoucí muž letošního šampionátu Formule 1 a rodilý Monačan. Jeho domácí velká cena je pro něj trochu zakletá, loni do ní navzdory zisku pole-position vůbec neodstartoval. Letos si měl spravit chuť trojicí prezentačních kol v ikonickém Ferrari 312 B3, ve kterém v roce 1974 získal Niki Lauda svůj první titul mistra světa. Štěstí mu ale opět nepřálo.

Záběry z jeho jízdy si můžete prohlédnout na záznamu níže v čase od asi 5:35 (5 hodin a 35 minut, jde o opravdu dlouhý záznam celého dne) a stojí to za to. Když už nic, Leclerc se s tím nepáral, snad nedocenitelné Ferrari vzal po jednom pomalejším kole pořádně u úst a bavil tím sebe i publikum. Až se ucho utrhlo. Tedy utrhla se mu spíše zadní osa v zatáčce La Rascasse. Po hodinách pak zádí stroje naboural do bariéry a i když mohlo být mnohem hůř, hrdý na to jistě nebyl.

Ferrari později vydalo tiskovou zprávu, podle níže na formuli došlo k technické závadě na brzdách a je to pochopitelně možné. Spíše bychom ale řekli, že se tím snaží udržet Leclerca v dobré pohodě, neboť jel opravdu ostře, podle průběhu nehody to nevypadalo na náhlé technické selhání a La Rascasse byla plná oleje, brzdové kapaliny dalších „klouzavých věcí”, na kterých (přes předchozí ošetření, pochopitelně) mohl Leclerc snadno ztratit kontrolu nad vozem.

Někteří jej kvůli tomu zesměšňují, třebaže obvykle s nadsázkou, ani to ale dělat nebudeme. Leclerc ukázal jednu z největších ikon historie tohoto sportu v akci, v jaké jsme ji dávno neviděli. A to se holt vždy může stát, že to přeženete. Škody navíc budou relativně malé, tohle Ferrari snadno opraví. Ale podívejte se na to níže a udělejte si názor sami.

Ferrari 312 B3 z roku 1974 je přelomový stroj svého druhu, první mistrovská ef-jednička Nikiho Laudy. Právě tu Charles Leclerc naboural včera v Monaku. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Goodwood Road & Racing@Youtube

Petr Miler

