Velká cena Formule 1 USA málem skončila tragédií, přenosový vrtulník televize zasáhl ohňostroj odpálený po hymně

Větší pozornosti dlouho unikalo až neuvěřitelné selhání, kterého se dopustili organizátoři Velké ceny USA Formule 1 v Austinu. Nezkoordinovat odpálení ohňostroje s přítomností přenosové helikoptéry zavání šlendriánem.

Minulý víkend se jela další grand prix Formule 1 v americkém Austinu a na zemi jsme byli svědky takové akce, že by málokoho napadlo pohlédnout vzhůru. Dramatická kvalifikace i do poslední chvíle napínavý hlavní závod, jejíž výsledky nakonec zvrátila diskvalifikace Lewise Hamiltona, by opravdu málokoho nechal zvednout zraky k obloze a sledovat, co se děje tam, protože se tam obvykle neděje nic. Tentokrát se tam ale něco dělo a o pěknou podívanou nešlo.

Pokud jste někdy byli na závodech ef-jedniček, víte, že nad tratí téměř permanentně křižuje přenosový vrtulník. Dnes se podobné záběry dají pořídit z levného dronu anebo se na ně také dá vykašlat úplně, kamer je kolem trati všude bambilión. Bohatý cirkus Formule 1 si ale může dovolit i tuto drahou libůstku a dodejme, že má svou hodnotu - z dronu nikdy nepořídíte tak kvalitní záběry jako z vrtulníku se špičkovou videotechnikou a přímou lidskou obsluhou. Právě přítomnost přenosového vrtulníku televize ale v Austinu mohla vést k nezměrné tragédii.

Vrtulník je na závodech přítomný v podstatě pořád, shora se snímá všechno včetně řazení jezdců na trať apod. Sledoval tedy i atmosféru na trati při hraní americké hymny, po které následoval menší ohňostroj. Jak se ale až nyní dozvídáme ze záběrů níže, které pořídil bývalý armádní pilot, který závod sledoval (kdo jiný by si natáčel helikoptéru, že?, v USA nikdo pilotovi neřekl, že se něco takového bude dít. A tak se helikoptéra vznášela nad hlavami desítek tisíc diváků i v momentě, kdy přesně do těch míst doletěly malé projektily.

Je to skoro děsivá podívaná, neboť z videa je dobře slyšet, jak rakety naráží do trupu vrtulníku. Pilot naštěstí zareagoval jako eso, které byste v podobné roli čekali a okamžitě z místa zmizel precizním manévrem, stačila ale trocha smůly, aby se stroj zřítil přímo do dějiště velké ceny. Viděli jsme už i banálnější příčiny nehod vrtulníků, tohle byl opravdu šlendrián první kategorie. Doufejme, že si z toho organizátoři vezmou poučení a nedovolí opakování něčeho podobného.

