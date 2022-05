Velká cena Miami v USA bude neskutečně falešná, při přípravách natočili i „Ježíše” chodícího po „vodě” před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Formula 1 Miami Grand Prix, tiskové materiály

Nechceme brát jména božího nadarmo, ale znáte někoho jiného, kdo chodil po vodě? V USA se někdo takový najde, stejně jako falešná voda, létající jachty a záliv asi 16 kilometrů od skutečného pobřeží. Připomíná to Ázerbájdžán.

Letošní sezóna Formule 1 nemá o pozornost nouzi, teď ji ale přitahuje i trochu jinak než by sama chtěla. Další velká cena se pojede už nadcházející víkend v Miami na úplně novém okruhu. No, okruhu... Je to další z městských velkých cen, pro něž bylo kolbiště připraveno z již existujících komunikací, které byly doplněny o pár nových kousků asfaltu, nezbytné zabezpečení a tak podobně. V principu nic nového, Američané ale při přípravách zašli trochu dál než obvykle.

I když falešnými věcmi v posledních dekádách prosluli spíše Číňané, neměli bychom zapomínat, že ani Američané nikdy neměli problém něco napodobit. Však proč se táhnout do Egypta, když pyramidu lze postavit nedaleko Las Vegas, že? S Velkou cenou Miami je to podobné - Američané se zjevně vzhlédli v ikonické GP Monaka a chtěli si také postavit něco u moře. Miami je k tomu zdánlivě vhodné, problém je jen v tom, že okruh zrovna pro tuto Grand Prix u vody není, nachází se asi 16 kilometrů od pobřeží. Jinde by to byl problém, v Americe? „Podržte mi pivo,” řekl zřejmě někdo z tamních kutilů.

Už z vizualizací (obrázky okolo) lákajících na nový podnik bylo zjevné, že u trati vznikne jachtový klub, do kterého s lodí nepůjde přijet, ani z něj nepůjde odjet, bude to chtít něco jako létající parník. Kdyby Američané alespoň vytvořili u trati jezírko, zvedne to leda obočí, oni ale vytváří něco, před čímž se i Potěmkinova ves červená upřímností. Podívejte se na video níže, které zachycuje přípravy této kulisy - místo vody bylo vybudováno jakési dřevěné pódium, do nějž jsou zasazeny (snad skutečné, ale kdo ví) jachty a na jehož povrchu je vytvořeno zdání vodní hladiny. Kdyby snad někdo pochyboval, podívejte se na muže, jak po tomto místě kráčí. Jestli to není „fejk”, pak v USA právě natočili Ježíše...

Přijde nám to neuvěřitelně trapné, v televizi to ale asi bude vypadat dobře - produkce se jistě postará o to, aby celé místo nebylo zabíráno příliš zblízka. A snad se i místní ochranka postará o to, aby diváci „nevtrhli na vodu”, protože pak by bylo těch Ježíšů trochu moc. Když podobným způsobem chystali první velkou cenu Ázerbájdžánu, říkalo se, že jde o obvyklou praktiku autoritářských režimů. Teď jsme ale v USA. Co dodat? Snad jen popěvek z písně Willa Smithe: Welcome to Miami, bienvenido a Miami!

Už z oficiálních upoutávek byla cítit faleš, video níže ale teprve ukazuje, jak fiktivní prostředí vystavěné pro Velkou cenu Miami 2022 bude. Grafika: Formula 1 Miami Grand Prix, tiskové materiály

Zdroj: Prospect 86@Youtube

Petr Miler

