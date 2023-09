Vettel proti Coulthardovi na nejnáročnějším okruhu světa v F1 s ještě ječivými motory z pohledu pilotů, to zní jako splněný sen před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Red Bull Motorsports, tiskové materiály

A nebudeme říkat, že to splněný sen svého druhu není. Mnohem raději bychom ale za volantem viděli Maxe Verstappena oddaného snaze zajet na trati nový historický rekord. Vettel s Coulthardem to vzali propagačně.

O celé akci jsme vás informovali už před pár dny, kdy Red Bull coby její organizátor zveřejnil fotky a informace o veškerém dění při ní. I když jejím středobodem byl průjezd dvou mistrovských formulí Red Bullu po Severní smyčce Nürburgringu, nadále jasně nejnáročnějšího závodního okruhu světa, v případě videí jsme se museli spokojit se záběry pořízenými podél trati. Sami organizátoři do té doby žádná videa z kokpitů monopostů RB7 a RB8 do éteru nepustili.

To se nyní změnilo a na jednu stranu můžeme obdivovat, jak krásně ef-jedničky ještě s atmosféricky plněnými osmiválci na okruhu zní. A jak jedou, když jim dvě bývalá jezdecká esa - Sebastian Vettel a David Coulthard - čas od času šlápnou na krk. Jenže to je právě to. Podobně jako při jízdě Michaela Schumachera v roce 2013 šlo o demonstrační projížďku, zde dokonce za safety carem, ne víc.

I tak je to zajímavý pohled, zvlášť při jízdě v tandemu. Chtěli bychom ale pochopitelně vidět, jak rychlé stroje moderní éry Formule 1 dokážou na tomto okruhu být, však tam nezávodily od roku 1976. A už tehdy zajel James Hunt kolo v čase 7:06,5. Ano, to dnes překoná i silniční Porsche 911 GT3, ale také jsme skoro o 50 let dál. Formule 1 by velmi pravděpodobně rozsekala i absolutní rekord Porsche 919 Hybrid Evo z roku 2018, čas 5:19,546. Zejména aerodynamika F1 je ještě na jiné úrovni a čas pod 5 minut by nebyl nemyslitelný. A šlo by to, ne že ne, nastavit auto pro takovou trať a s opatrností absolvovat pár záludnějších úseků pro auta tak závislá na přítlaku, to by bylo rozumně možné.

Pokud by to někdo byl schopen udělat jako pilot, je to Max Verstappen se svým delikátním citem pro řízení a se svou oddaností rychlosti v jakémkoli závodním klání. Bohužel zrovna kvůli tomu mu ale vlastní tým, jmenovitě Helmut Marko, na akci zakázal účast, ač o ni sám stál. Takto můžeme vidět „jen” Vettela s Coulthardem (který navíc zaskočil za původně potvrzeného, dnes zraněného Daniela Ricciarda), což vzhledem k marketingové povaze celé projížďky bere akci část její potenciální vážnosti. Podívejte se na to sami.

Ef-jedničky znovu na Nordschleife, to je pro nadšence pochopitelně magnet. Ale jízda Vettela s Coulthardem (znovu) poněkud zaostala za očekáváními. Foto: Red Bull Motorsports, tiskové materiály

Zdroj: Red Bull Motorsports

Petr Miler

