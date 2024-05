Sebastian Vettel v Imole protáhl Sennův McLaren, konečně dokončil to, co plánoval udělat sám Ayrton včera | Petr Prokopec

Foto: Formula 1, tiskové materiály

Těžko si představit vhodnější vzpomínku na tragický víkend jara 1994, při kterém zemřel jak slavný brazilský pilot, tak jeho méně známý rakouský kolega. Vettelovo závěrečné gesto bylo velmi dojemné.

Na přelomu dubna a května jsme mohli vzpomenout na jeden z nejtragičtějších víkendů historie Formule 1. Odehrál se před 30 lety, kdy na okruhu v italské Imole přišli o život Roland Ratzenberger a Ayrton Senna. Všemu pak ještě předcházela havárie Rubense Barrichella, který měl ovšem víc štěstí než rakouský a brazilský jezdec. Na tuto trať šampionát znovu zavítal o uplynulém víkendu, v jehož rámci proběhlo hned několik akcí připomínajících právě rok 1994. Za tou zřejmě nejviditelnější stál čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel.

Němec je Sennovým velkým fanouškem, což ostatně dokázal před pár lety, když do své působivé sbírky historických monopostů zařadil McLaren MP4/8, se kterým Brazilec jezdil v roce 1993 během své závěrečné sezóny u britského týmu. Tehdy pětkrát vystoupal na nejvyšší příčku pódia, k zisku dalšího titulu to ovšem nestačilo. Potvrdila se totiž jeho předchozí slova, že osmiválec Fordu není tak výkonný jako desetiválec Renaultu, který používal Alain Prost ve Williamsu FW15C.

I z těchto důvodů McLaren do „béčkové“ specifikace monopostu zasadil dvanáctiválec od Lamborghini, který Senna po testech preferoval. Tým ale nakonec kvůli obavám z nespolehlivosti jednotky nakonec setrval u osmiválce. Pro další sezónu uzavřel spolupráci s Peugeotem, k podpisu smlouvy však došlo příliš pozdě - v daný moment již byl Senna zaháčkován u Williamsu. Pročež je otázkou, zda by ještě žil, kdyby McLaren tak dlouho neotálel.

Na nějaké „kdyby“ ovšem historie nehraje. V kokpitu MP4/8 tak Senna zažil svá vůbec poslední vítězství, když vyhrál závěrečné velké ceny v Japonsku a Austrálii. Následující rok sice ve Williamsu získal hned tři úvodní pole positions za sebou, z vítězství se ale pokaždé radoval Michael Schumacher, který byl následně na konci sezóny poprvé korunován mistrem světa. Zpět k Vettelovi, který kromě jízdy v Sennově monopostu po Imole dokončil i to, co Brazilec již nezvládl.

Po demonstračních jízdách tedy vytáhl rakouskou vlajku a uctil tak Ratzenbergerovu památku, jak Ayrton sám plánoval, ale udělat to z pochopitelných důvodů nemohl. K ní ovšem přidal také tu brazilskou, čímž celou vzpomínku posunul ještě o úroveň dál. „Jakmile jsem obě vlajky vytáhl, lidé začali šílet,“ uvedl Němec. K jízdě pak dodal, že „se jednalo o jeden z nejhezčích okamžiků, které jsem kdy za volantem zažil“. Že by se do F1 ještě někdy vrátil, jak se poslední dobou občas spekuluje, nepopřel, ovšem ani nevyvrátil.

Sebastian Vettel v Imole nejen jízdou v McLarenu MP4/8 uctil památku Ayrtona Senny a Rolanda Ratzenbergera. Vytažením rakouské vlajky dokončil to, co Senna po své smrtelné nehodě už nezvládl. Foto: Formula 1, tiskové materiály

Petr Prokopec

