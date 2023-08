Více jak 1100koňovému elektromobilu nestačil ani skoro dvakrát větší výkon, aby ve zrychlení vytřel s králem spalovacích aut před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lucid

Uvnitř vypadá jako stíhačka na kolech a s výkonem dalece překonávajícím původní Bugatti Veyron k ní nemá daleko ani fakticky. Přesto je to ale skoro o 500 koní slabší spalovací Porsche, které akceleruje lépe, o dalších dovednostech ani nemluvě.

Před pár lety mě Porsche pozvalo na Hungaroring kvůli testu tehdy nové 911 Turbo S. Na akci byl přítomen i Walter Röhrl, který si na maďarském okruhu zahrál na taxikáře a všem přítomným dokázal, že přes svůj požehnaný věk stále těžko hledá soupeře. Za volant jsem se mohl nasoukat i já, přičemž kromě jízdy po trati automobilka demonstrovala také schopnosti vozu v přímém směru. Launch control mi tehdy zasadil kopanec do hrudníku, který cítím dodnes.

V mezičase Porsche logicky pokračovalo ve vývoji, jehož prozatímním vrcholem je stávající generace 992. Vrcholné Turbo S má přitom v technických parametrech zapsáno zrychlení z nuly na stovku za 2,7 sekundy, což je ovšem poněkud podhodnocený údaj. Právě k této hodnotě jsme se totiž s kolegy přiblížili již u předchozího provedení. Tehdy ovšem pod kapotou neodvádělo svou práci 650 koní, pomalejší byla převodovka a software neumožňoval takovou preciznost při distribuci výkonu na všechna čtyři kola.

Reálně je tak stávající Turbo S jedním z vůbec nejlépe zrychlujících aut světa, i když jeho výkon má k vrcholu potravního řetězce hodně daleko. A jasně to dokazuje při srovnání s vrcholnou verzí elektrického Lucidu Air. Na jeho straně by přitom měly být veškeré trumfy, a to i přes citelně vyšší hmotnost (2 383 kg versus 1 640 kg). Důvodem je jak vysoký výkon a točivý moment (1 111 koní, 1 390 Nm), tak hlavně schopnost odpíchnout se z místa již od prakticky nulových otáček. Přesto všechno je to ale nakonec Porsche, které dokáže odstartovat lépe.

Abychom byli féroví, je třeba zmínit, že Lucid následně začíná náskok stahovat a v cíli je na tom zprvu i lépe. Nicméně jakmile kolegové z britského Carwow vypnou německému vozu stabilizační systém, je to Porsche, které se nakonec chlubí vítězstvím, byť velmi těsným. Při pružném zrychlení je pak na tom již lépe elektromobil, tomu se ale při pohledu na takřka dvakrát vyšší výkon nelze divit. Stejně jako jasné výhře Porsche při deceleraci.

Co tedy dodat? Snad jen tolik, že elektromobily měly již v této době vládnout světu. Jenže se ukazuje, že potřebují pomalu dvojnásobné stádo koní, aby vůbec zvládly držet krok se spalovacím pohonem. Za ten si navíc jejich výrobci nechávají zaplatit daleko více. Opravdu tedy nelze mluvit o evoluci, není to ani přešlapování na místě - máme tu jeden krok vpřed a dva vzad.

Poslední generaci 911 Turbo S stačí „jen“ 640 koní k tomu, aby... Foto: Porsche



...držela krok s takřka dvakrát výkonnějším elektromobilem Lucid Air v jeho nejsilnější verzi. Když si uvědomíme, že právě přímé zrychlení mělo být parketou těchto aut, je to docela smutné vysvědčení. Foto: Lucid

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

