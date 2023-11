Video s dobíjecí stanicí elektromobilů poháněnou dieselovým generátorem obletělo svět, ukazuje jejich faleš před 8 hodinami | Petr Miler

Natočil ho bez nějakého zvláštního úmyslu docela obyčejný člověk, který se jen ptá, jaký má tohle celé smysl. Provozovatel se hájí tím, že stanice není poháněná pouze naftou, což je ostatně zjevné, ale mění to něco na absurditě takového řešení?

Od chvíle, kdy první politik přišel s nápadem nařídit elektrická auta pro všechny a všude, pokládáme jednoduchou otázku: „Proč?” Chce nějaká automobilka vyrábět a prodávat nějaký elektromobil? Prosím, může. Chcete si jej od ní koupit, chce si ho koupit váš soused? Prosím, můžete to udělat, oba. Nikdo nebrání tomu, aby takové vozy byly součástí nějakého mixu nabízených řešení a hledaly a nacházely si své zákazníky, nemáme proti nim vůbec nic. Ale proč je proboha nutit všem a všude?

Je to stejně absurdní jako jakékoli jiné univerzální řešení čehokoli. Svět je pestré místo a inteligentně se v něm pohybovat vyžaduje podobně pestrý přístup. Nenajdete obor, kde by bylo možné smysluplně uspokojit širokou škálu potřeb různých lidí řešících na různých místech různé situace jedním a tím samým. Je to blbost, každý to ví, není rozumně možné vytopit všechny domy plynem, není rozumně možné ušít veškeré oblečení z bavlny, není rozumně možné udělat všech nábytek z dřevotřísky, není rozumně možné všechny nakrmit rohlíkem a napojit colou. Prostě to nejde, nikdo se snad o nic takového ani nepokouší, tak proč by najednou mělo jít veškerou dopravu zajistit elektrickým pohonem?

Něco takového se nikdy nemůže podařit, snaha toho docílit ale bolí a stará se přesně o to, o co se unifikovaná řešení nestejných problémů obvykle starají - o nesmyslnou a úplně zbytečnou neefektivitu. Pokud totiž chcete elektrický pohon dostat ke všem a všude, musíte také všude zajistit možnost, aby jej bylo jak dobít. Ale jak to uděláte na místě, kde ani není solidní elektrická síť? A kde je možné použít lokální obnovitelný zdroj jen v omezené míře? Aby taková nabíjecí síť k něčemu byla, potřebujete také stabilní zdroj, tak co třeba dieselový generátor?

Inteligentní člověk řekne, že tedy nebudeme nařizovat elektromobily pro všechny, protože podobné oblasti nejlépe obslouží dieselová auta, nic efektivnějšího nevymyslíte. Dogmaticky uvažující politik ale nařídí elektromobily všude a tato místa obslouží dieselovým generátorem. Takže místo toho, abyste relativně efektivně poháněli auto naftou, budete beztak naftovým kamionem rozvážet naftu po generátorech v odlehlých oblastech, aby tam někdo mohl dojet s elektromobilem a tam si z o oné nafty vyrobil elektřinu (jedna neefektivita navíc), tu pak nabil do baterky (druhá neefektivita navíc) a z té pak vyrobit pohybovou energii (třetí neefektivita navíc). Jak geniální tohle je?

Je to zralé na cenu Pata a Mata, v Austrálii (a nejen tam, viděli jsme to i v USA) ale takové věci fungují. Jeden z místních to natočil na video, na kterém se ptá: „Ten generátor běží 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, tak zachraňujeme planetu. Dává vám to smysl? Mně to moc smysl nedává,” slyšíme ho říkat na záběrech, které rychle obletěly svět a získaly si hodně pozornosti. I z nich je zjevné, že stanice používá také solární panely, ale jak velkou část z dobíjené energie s nimi vyrábí?

Na to mluvčí provozovatele, australské NRMA (National Roads and Motorists' Association) odmítl odpovědět, stejně jako nespecifikoval, s jakým výkonem pracují instalované solární panely a jakou kapacitu mají dostupné baterie sloužící k uložení takto získané energie. Podle něj jde na každý pád jen o pokus, jak by mohly být instalovány dobíjecí stanice v odlehlých částech Austrálie. A generátor má být pouze záložní a v danou chvíli měl být jen testován, aby mohl sloužit jen ve chvíli, kdy by zrovna solární elektřina došla.

Máte pohled dvou stran a názor na celou věc si udělejte sami, pokud ale někdo místní tvrdí, že generátor běží pořád, nebrali bychom to na lehkou váhu. Vyžadovalo by poměrně drastickou instalaci solárních panelů a velké baterie, aby si dobíječka vystačila jen s tím ve dne i v noci. A už fakt, že NRMA odmítá zveřejnit konkrétní technické parametry všech těchto tří součástí, naznačuje, že nebude těžké spočítat, jak snadno může dieselový generátor přijít ke slovu.

Tak či onak je ale absurdní vnucovat elektromobilitu všem a všude, nevyhnutelně to vždy bude neefektivní a neekologické. Už to, že se stane (i kdyby jen občas), že elektromobily „nabíjíme naftou”, ukazuje jejich faleš - elektřina se vždy z něčeho musí vzít a fosilním palivům se v dohledné době nemáme šanci vyhnout. Tak proč je ve smysluplných případech nepoužívat přímo? Je nekonečně zbytečné trvat na jedné jediné cestě pro všechny a všude bez ohledu na cokoli.

