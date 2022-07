Video z městské dopravy z roku 1999 ukazuje, jak ohromně se svět i za tak krátkou dobu změnil před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Když vám ukazujeme podobné záběry, obvykle pochází z 30., 40. nebo 50. let minulého století, a dokumentují tak dobu, kterou většina z nás nemohla zažít. To 90. léta většina lidí zažila, vsadíme se ale, že už jste zapomněli, jak jinak svět tehdy vypadal.

Uklidňujíc se tím, že podobné zprávy kolují přibližně od velkého třesku, se neodbytný pocit, že se svět definitivně zbláznil, snažíme brát s nadhledem. Je fascinující, jaké nesmysly jsou dnes předmětem vážných veřejných debat za situace, kdy se kousek od našich hranic válčí, části lidí dochází peníze na cokoli krom absolutních nezbytností a nikdo seriózně nedokáže říci, zda za pár měsíců bude čím topit. Do takové doby už chybí jen zpráva typu: „Policie po náročné operaci odhalila výrobnu nelegálních plastových brček.”

Přiložené video tak berte jako potenciálně uklidňující (připusťme, že pro někoho může být i ve stejné míře zneklidňující) návrat do dob, kdy vrcholem kariéry nebyl celoživotní aktivismus toužící po omezení stále nesmyslnějších věcí. Pochází z roku 1999 a nezachycuje nic chytřejšího než provoz v centru jedné z evropských metropolí, v Londýně. Zajímavé by byly podobné záběry i z Paříže, Prahy, odkudkoli, v případě Londýna je ale jejich specifičnost umocněna tím, že ve Velké Británii se všechny zmíněné i nezmíněné hlouposti začaly řešit dříve než ve většině zbytku světa.

Londýn konce 90. let tak vypadá úplně, ale úplně jinak než dnes. Jednak jsou tu věci, které budou stejné kdekoli jinde - nevidíme chodce, řidiče nebo cyklisty nekonečně zaměstnané civěním do iPhonu, nejsou tu žádné elektrické koloběžky, tisíce aut Uberu nebo záplavy podobně vyhlížejících crossoverů všech značek a tříd. Protože jde ale o Londýn, jsou tu prostě „normální auta” všech stáří. V britské metropoli později začaly fungovat tzv. ULEZ, zóny ultra nízkých emisí (které nepřinesly absolutně nic, jak si povíme v pozdějším dnešním článku), a tak v ulicích jsou starší auta. Jak osvěžující, jak pestré.

Pusťte si toto video aspoň na chvíli a kochejte se, nejen oněmi vozy. Peugeot 206 byl tehdy žhavá novinka a vypadal jako z jiné planety, po ulicí jezdí rozličné sporťáky všech stáří, vidíme tehdy stále téměř aktuální BMW M3 E36, stále svěží Audi 200 Avant nebo A6 C5 jako teprve 2 roky starou novinku, dnes rarity jako Mitsubishi FTO, tehdy nové, „bondovské” BMW 7 E38, jen rok vyráběné Porsche Boxster a tak dále. Je to skutečně jiný svět, i díky oněm autům, nakonec ale hlavně kvůli kulisám, ve kterých se pohybují. Je to jen 23 let...

Audi 200, Peugeot 206 nebo BMW M3 E36 můžete vidět jako stále nová či zánovní auta na videu níže. Nejzajímavější je na něm ale nakonec docela jiné prostředí, ve kterém se pohybují. Ilustrační foto: Automobilky

Zdroj: kiddlesk@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.