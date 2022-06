Video zachycuje, jak blesková povodeň „vypláchla” garáž se sbírkou superaut, škody jsou nejméně v desítkách milionů před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Tohle zabolí u srdce každého, kdo alespoň trochu dýchá s auty. Špičková Ferrari, Rolls-Roycy nebo Mercedesy padly za oběť přívalům deště, které zaplavily podzemní soukromou garáž dříve, než majitel stihl jakkoli zareagovat.

Česko v posledních dnech sužují spíše extrémní horka, na stále jarní dny rozhodně. Na Floridě v USA řešili spíše jiné problémy, neboť oblast zasáhly prudké lijáky, které se rychle změnily v mohutné povodně. Na Floridě jsou na vrtochy počasí zvyklí, takže spoustě problémů z nich pramenících účinně předchází, popř. jsou připraveni na ně rychle zareagovat. Tentokrát ale povodně udeřily tak bleskově a v takové intenzitě, že někteří nestihli udělat vůbec nic. A veškerá preventivní opatření se též ukázala lichými.

Platí to i o majiteli sbírky superaut natočené na videu níže. Tedy teď už spíše bývalému majiteli sbírky superaut, neboť všechny jeho vozy jsou nepochybně na odpis. Skladoval je v podzemní garáži v Miami, o kterém Will Smith svého času „zpíval” tak, že by jej leckdo mohl považovat za ráj na zemi, tohle ale připomíná spíš peklo.

Špinavá voda se prostorem prohnala s takovou intenzitou, že od podlahy po střechu zasáhla všechny zaparkované vozy. „Chybí” tu vyslovené klenoty, nejsou tu tedy auta, která by šlo označit ta nenahraditelná, přesto srdce krvácí při pohledu na Ferrari SF90 nebo 488 Pista Spider, Mercedes-AMG GT Black Series, několik Rolls-Royců, vidíme i americké klasiky jako Chevrolet Corvette nebo Dodge Viper... Jsou to auta za desítky milionů korun nejméně, možná i za více než sto „mega”. A všechna jsou totálně zničená.

Doufejme, že majitel měl aspoň dobré pojištění, při tak velkých a drahých sbírkách je už pojištění tak nákladným špásem, že majitelé nezřídka nepojišťují vše. Však co by se mohlo stát, že, když je vůz „ustájený” v dobře hlídané garáži? Jak vidno, otřepané „cokoli” platí i zde - voda se neptá a vstupuje bez klepání...

Výjimečné Ferrari SF90 je jednou z drahých obětí bleskových povodní na Floridě, které zasáhly i sbírku aut zachycenou na video níže. Bohužel nepřipravenou... Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: florida_corvette_owners @Instagram

