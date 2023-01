Video zachycuje, jak snadné je ukrást světla z Porsche, zloději si za pár sekund vydělají statisíce včera | Petr Miler

Lidé z filmu 60 sekund byli zjevně žabařili. Zdržovat se takovou dobu s krádeží auta, které se těžko schovává a ještě hůř prodává? To vypadá jako mizerný kšeft vedle krádeže světel z Porsche Panamera.

Říká se, že nejstarší řemeslo je to, když ženy prodávají samy sebe - řečeno diplomaticky -, máme ale pocit, že dříve než někoho napadlo toto, musel někdo něco ukrást. Možná je to jen „řemeslo”, ale nějakou zručnost obvykle vyžaduje a uživit se s ním nezřídka dá slušně.

Jak můžete spatřit na videu níže, vlastně to ani moc velkou zručnost nevyžaduje a uživit se tímto způsobem dá dokonce královsky. Za zdroj obživy si tu jacísi mladící zvolili světla z Porsche, zde konkrétně Panamery první generace, v jejímž případě se tvrdí, že je odcizení světel mimořádně snadné. A zjevně je to fakt - stačí holé ruce a trocha hrubé síly. Světla jsou fuč za 14 sekund (!) každé a šance, že by byla jejich konkrétní ukradená sada ještě někdy vypátrána, se limitně blíží nule, pakliže tito výrostci nejsou přistiženi při činu.

Motivací je pro ně nejen jednoduchost celé operace, ale i tučná odměna na konci. Video pochází z Brazílie, kde Porsche za výměnu jednoho špičkového světlometu účtuje 40 tisíc realů, tedy asi 172 tisíc Kč. Vypadá to jako přehnaná suma, ale je bohužel reálná - sami jsme kdysi při testu právě této Panamery srazili divoké prase což odnesl mimo jiné právě světlomet. Jeho cenu si tak pamatujeme velmi dobře... A moderní LED či laserová světla na prestižních německých autech stojí přes 100 tisíc za kus docela běžně.

Samozřejmě, zloději za světla tolik nedostanou, když se ale nová prodávají za tolik, ani použitá nebudou stát 5 korun. A kdyby vás zajímalo, jak je vůbec možné, že jdou tak snadno ukrást, je třeba dodat: Za vším hledej Brusel. Zní to trochu paranoidně, ale je to fakt. Jde o následek předpisů definujících ohleduplnost aut k chodcům při nárazu, kvůli nimž musí být světla některých vozů velmi flexibilně uložena a v případě nárazu z uložení vypadnout. To se pak kradou snadno. Podobný problém nemá jen Porsche, na málokterých jiných světlech ale vyděláte tolik, a tak se tato kradou - vzhledem k výskytu Panamer na silnicích - velmi často.

Porsche Panamera I je stále lákavé auto, zjevně i pro zloděje. Okrást jej o čelní světla je velmi snadné, jak ukazuje i video níže. A velmi výhodné. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: Vbr Vídeos@Youtube

Petr Miler

