Video zachytilo explozi elektromobilu při dobíjení, člověk z něj utekl na poslední chvíli

O obrovském štěstí v neštěstí může hovořit muž, který se podle všeho rozhodl zdřímnout si při dobíjení elektrického auta. Ani hasiči nevěděli, že je uvnitř a poté, co se vzňalo, uprchl těsně před explozí.

Každá mince má dvě strany, říká se. Nepochybně to platí i v případě dlouhého doplňování energie elektrických aut, neboť zatímco při párminutovém tankování benzinu či nafty do nádrže si stihnete sotva umýt čelní sklo či doplnit kapalinu ostřikovačů, během často i hodiny trvajícího dobíjení můžete stihnout spoustu jiných věcí. Nic pro ty, kteří spěchají, ale kolik takových nakonec je?

Mezi ně rozhodně nepatřil člověk, který si u čínské carsharingové služby půjčil elektrické Chery Arizo 5e. Vše probíhalo normálně, dokud uprostřed noci nepotřeboval auto nabít. Bylo to ve tři ráno, takže není až tak překvapivé, že si rozestlal na zadních sedadlech a usnul. Jenže dobíjení neprobíhalo podle plánu.

Vůz začal doutnat a přes pokročilou noční hodinu si toho někdo zavčas všiml. Zavolal tedy hasiče, kteří elektrické Chery s ne úplně malým, 54,3kWh akumulátorem začali hasit, ani je ale je nenapadlo, že by uvnitř mohl být člověk. Toho zřejmě vzbudil hluk proudící vody, ze zakouřeného interiéru se vypotácel ven a obklopen v tu chvíli poněkud laxními hasiči se držel poblíž. V tuto chvíli je třeba dodat, že doutnající elektromobil je obvykle předehrou výbuchu a hašení vodou tomu běžně nemá šanci předejít.

Hasiči by to měli vědět, ti v Číně to ale nevěděli a auto záhy explodovalo v jejich relativní blízkosti. Naštěstí to nebyl tak mohutný výbuch, a tak se nikomu nic vážného nestalo, být ale muž uvnitř vozu o pár minut déle, nezachránilo by ho už zřejmě nic. Podívejte na to případně sami na zdrojovém odkazu na Weibu, pro nás z toho plyne jednoduché ponaučení - pokud vidíte doutnat elektrické auto, volejte hasiče a nepřibližujte se. Je obvykle jen otázku času, než teplota vystoupá tak vysoko, aby bateriový paket ztratil svou chemickou stálost a vybuchl. A už jsme viděli i opravdu mohutné exploze, které roztrhaly auto na kusy.

