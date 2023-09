Video ze zásahu hasičů ukazuje, jak málo stačí, aby elektromobil začal hořet za jízdy a plamenům zcela podlehl před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Penrose Rural Fire Brigade, CC0 Public Domain

Připravte se na to, že podobných záběrů budeme svědky stále častěji s tím, jak elektrických aut v provozu přibývá. Tyto požáry jsou specifické tím, že v podstatě každý znamená pro auta konečnou. A ne nutně jen pro auto, které vzplanulo.

Je až fascinující, jak je dnes skoro každý požár elektrického auta většinou médií okamžitě omlouván jako pomalu statistická anomálie. Není tomu tak, je to z kontextu vytržené tvrzení hledící na všechna auta stejně bez rozdílu věku, pouze zohledňující druh pohonu. A v momentě, kdy i v takovém Německu, které do prodeje každého elektromobilu léta sype statisíce všech, kteří o takové vozy nestojí, mají tato auta 2,4% podíl na celé flotile, přičemž jde obvykle o auta stará maximálně 2 až 3 roky, jak relevantní takový pohled je?

No nijak, to nebyla řečnická otázka. Opakovaně jsme zmiňovali, že podle pojišťoven je při zohlednění stáří vozu pravděpodobnost vzniku požáru přibližně stejná jako u spalovacího auta, jen s tím rozdílem, že jeho následky jsou mnohem více zničující a šance na rychlé a jednoduché uhašení prakticky nulové. Naděje, že by požár elektromobilu proběhl třeba jako u tohoto Ferrari 250 GTO a měl zanedbatelné následky, je podobně zanedbatelná.

Navíc příčiny mohou být velmi banální až žádné. Nedávno jsme vám ukazovali, jak jeden elektromobil zlikvidoval svým požárem 5 aut, i když jen stál na letištním parkovišti, aniž by byl dobíjen. Případ z fotek videa níže je podobný. Vidíme na něm hořící Teslu Model 3, kterou museli uhasit lidé z Penrose Rural Fire Brigade v noci z úterý 15. září v australském Novém Jižním Walesu. Posádka naštěstí včas vystoupila, auto je ale na odpis. Proč? Protože přejelo upadlý díl z kamionu.

Vnější poškození je pochopitelně relevantní příčina vymykající se tomu, co může člověk běžně ovlivnit, tady ale stačila tato událost, aby díl prorazil baterii a způsobil její požár, který hasiči marně hasili půl hodiny spoustou vody. A výsledkem je totální škoda na voze. Může se to stát i jinému autu jistě, je ale obecně neobvyklé vidět takové věci u pár měsíců starého vozu (tento Model 3 byl pořízen letos), natož pak s takovými dopady. Jistě, stane se, ale netvařme se, že to nějak mimořádně nepravděpodobné a banální - není to více nepravděpodobné než u jiných aut a následky banální rozhodně nejsou. Podívejte se na to sami.

Tesla Model 3 z roku 2023 to má za sebou, stačil díl upadlý z kamionu před ním, aby rozpáral její baterky a způsobil požár, který hasiči marně krotili 30 minut. Foto: Penrose Rural Fire Brigade, CC0 Public Domain

Zdroj: Penrose Rural Fire Brigade

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.