Vládce Bahrajnu se zařadil do vybrané skupiny státníků, kterým Vladimir Putin daroval auto před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tisková kancelář prezidenta Ruské federace

Omlouváme se za menší dávku sarkasmu, ale jistě chápete, že existují lidé, se kterými nechcete být skloňováni v jedné větě. Přesto Hamad bin Isa Al Khalifa nepohrdl darem od Vladimira Putina v podobě Aurusu Senat, kterým jezdí třeba i Kim Čong-un.

Někdy má člověk pocit, že se historie skutečně opakuje, pořád dokola. Nepamatujeme si z posledních dekád, že by se něčím běžným stalo darovat při státní návštěvě hlavě jiné země osobní automobil, vlastně si nepamatujeme jediný významný případ, kdy se tak stalo. Dříve to ale bylo docela běžné, v komunistické éře dokonce i Češi resp. Čechoslováci dali darem auto Josifu Visarionovičovi Stalinovi.

Dnes se to děje zase, a to hlavně dílem Vladimira Vladimiroviče Putina. Podobná pozice obou mužů v hierarchii světových vládců je jistě náhodná, nakonec to tentokrát není Putin, kdo by automobily přijímal, on je rozdává. Nedávno daroval Aurus Senat Kim Čong-unovi při státní návštěvě Ruska, teď vstoupil do stejné řeky podruhé.

Místo poněkud obskurního vůdce Severní Koreje ale tentokrát poctil obdobným způsobem přece jen smířlivěji vnímaného bahrajnského krále, jak informuje RIA Novosti. Hamad bin Isa Al Khalifa se též vydal do Ruska na státní návštěvu. Možná je to nová motivace, nový program: Přijeď do Ruska, dostaneš káru!

Humor stranou, předání daru potvrdil novinářům asistent prezidenta Ruské federace Jurij Usačev, který uvedl, že i vládce Bahrajnu dostal prodlouženou obrněnou verzi vozu, navíc v jeho už faceliftovaném provedení. A dar přijal. Nejsme si jisti, zda bychom chtěli být vídáni ve stejném autě jako Kim, ale v těchto sférách asi panují trochu jiné zvyklosti. Ostatně nepředpokládáme, že by Hamad bin Isa Al Khalifa měl v plánu auto používat jakkoli častěji.

Darovanému Aurusu na světla nehleď, tak to je. Dostal ho Kim Čong-un, v inovovaném provedení teď říká pane i bahrajnskému vládci. Foto: Aurus

Zdroj: RIA Novosti

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.