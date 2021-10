Rozjetý vlak rozstřelil kamion zaklíněný na přejezdu, auta z jeho návěsu doslova létala vzduchem před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fire Department Love County, CC0 Public Domain

Při nehodě se naštěstí nikomu živému nic vážného nestalo, auta si ale prožila trauma ve všech smyslech tohoto slova. Vlak se vší intenzitou najel do kamionu, který převážel ojeté vozy.

Na silnici se vám může přihodit mnoho nepříjemností, málokterá jiná situace bude ale stresující jako ta, kdy s autem zůstanete stát na železničním přejezdu bez možnosti hnout se vpřed nebo vzad. Co v tu chvíli dělat? Budete se bát o svůj život, současně ale nechcete z místa prchnout po svých a ohrozit lidi ve vlaku, který do vašeho vozu může kdykoli vjet. Budete se tedy snažit auto z místa dostat, neboť to je to poslední, co vám zbývá, pokud se k vám v tu chvíli blíží vlak a už není možné kohokoli varovat po telefonu. A když neuspějete, stejně z místa na poslední chvíli prchnete, protože obětovat sebe samého nemá smysl.

Zní to jako v praxi neuskutečnitelná zápletka z béčkového hollywoodského thrilleru, jenže přesně tohle se může stát. Některé železniční přejezdy - a zejména v USA je jich dost - jsou postaveny na vysokých náspech, kde se dlouhý kamion zaklíní velice snadno tak, že sedne „na břicho” a nemůže se hnout žádným směrem. Právě to se přihodilo řidiči tahače s návěsem plným ojetých aut na videu níže. A snažil se s věcí něco dělat, ne že ne. Když neuspěl s pokusem místo opustit, alespoň vystoupil ven a běžel varovat strojvedoucího, už bylo ale pozdě, aby čemukoli zabránil.

Na přejezdu Thackerville v americké Oklahomě tak došlo k opravdu tvrdé srážce vlaku Amtraku do stojícího kamionu. Náraz byl tak silný, že vlak kamion doslova rozstřelil na kusy a auta z jeho návěsu létala na všechny strany. Jedno zůstalo zaklíněné pod přídí lokomotivy, která částečně vykolejila, další bylo odmrštěno do bočních části jednoho z vagónů a značně poškodilo i interiér. Zbytek se povaloval kolem křížení i samotné trati.

Je skoro zázrak, že z nehody všichni odešli živí i relativně zdraví - hasiči hlásí čtyři lehce zraněné pasažéry vlaku. Podívejte se ale sami níže, jak to všechno probíhalo a na fotkách hasičů i na to, jak to dopadlo, k dispozici jsou také záběry z vnitřku jednoho z vagónů. A samozřejmě, při přejezdu křížení silnice s železnicí vždy dvakrát měřte a jednou řežte, i u nás se najdou místa, kde snadno uvíznete úplně stejným způsobem.

Zdroje: Storyful Rights Management, Fire Department Love County

Petr Miler

