Vlastnictví legendárního McLarenu F1 ruinuje i milionáře, jen výměna čelního skla stojí přes 740 tisíc Kč před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: McLaren

Představa, že koupí slavného auta s neustále rostoucí hodnotou nutně vyděláte majlant, se zas jednou rozplývá. Pokud takový vůz necháte nehnutě stát v garáži, pak možná, ale jakmile s ním začnete jezdit, můžou vás čekat velmi nepříjemná překvapení.

Pohybuji se prakticky celý život v komunitě velkých automobilových nadšenců - bohatých i chudých, tlustých i štíhlých, subtilních i vzrostlých. Je to zkrátka nadšení, které překonává jindy podstatné rozdíly mezi lidmi, a tak se stýkám i s velmi dobře situovanými jedinci, kteří dali dohromady více či méně úctyhodné sbírky aut. K jejich smůle jsou to ale obvykle takoví, co si nemohou pomoci a s těmito auty jezdí.

Smůle, ptáte se? Jak se to vezme, bavíme-li se ale o ekonomických aspektech, pak je to zkrátka tak. I když neustále slyšíme o tom, jak rychle rostou ceny starších cenných aut a jak moc se na nich dalo či dá vydělat, málokdo vám řekne o tom, kolik ho to či ono auto v mezičase stálo. Pokud někdo vůz v roce 2005 koupil, zavřel ho do garáže, odpojil baterku a po 18 letech se na něj přišel podívat a nanejvýš investoval do základního servisu, bylo to terno. Ale kdo to reálně dělá? A pokud ano, co z toho má krom vydělaných peněz? A zaslouží si úctu tvrdého jádra automobilových fandů? Odpovíte si patrně sami.

Nedávno jsem byl v kontaktu s jedním známým, který je velkým fanouškem BMW M. Má jich spoustu, nepořídil si je ale na leštění v obýváku, jezdí s nimi, se všemi. Je to na jednu stranu krásné, sám ale říká, že i když při počtu aut, která vlastní, a příležitostech, kdy s nimi může vyrazit, vlastně s žádným neujede moc, držet všechny vozy v akceschopném stavu je velmi drahé. Už formální věci typu pojištění různého rozsahu lezou do peněz, pokud navíc chcete vůz typu BMW M řídit jako BMW M, pak musíte počítat s tím, že udržovat jej permanentně fit není zdaleka zadarmo. I když tedy hodnota jeho kolekce papírové roste závratným tempem, celková bilance může být snadno negativní či nanejvýš neutrální.

Něco podobného zjevně může platit i o ještě výjimečnějších vozech. Neznám nikoho, kdo by vlastnil ikonický McLaren F1, jak ale informují kolegové z Motor1, ani život s tímto vozem nejsou jen krásné chvíle plné dobrých pocitů z bezvadné investice. A je to v principu stejný příběh - auto stojící v garáži bude terno, ale dokážete vůbec mít v garáži takový skvost a pak jezdit s Passatem TDI? Bude to těžké.

Že na tomto autě stojí spoustu peněz kdeco, každý hloupý servis, jsme zmiňovali nejednou, nyní tu máme jednu novou informaci. Poté, co hned dvěma ježděným exemplářům po vyjížďce na americké Sonoma Raceway v Kalifornii prasklo čelní sklo, se dozvídáme o tom, že výměna každého z nich stála majitele - podržte se - 33 tisíc dolarů, tedy přes 740 tisíc Kč. Originálních skel už existuje jen pár, nová se nevyrábí, a tak vám McLaren jedno prodá za 25 000 USD, zbytek sebere práce. 8 tisíc USD, tedy asi 180 tisíc Kč, jen za výměnu skla? Asi jsem se měl vyučit mechanikem...

Tak jako tak je to drahé a je to jen třešinka na dortu všech výdajů s vlastnictvím tohoto auta spojených. A neutěšujte se pojištěním, to bude tak drahé, že raději dáte čas od času 740 tisíc za sklo. I tak se při růstu jeho hodnoty může vyplatit jej vlastnit, nic to ale nemění na tom, že musíte dál vydělávat miliony a miliony ročně jen za to, abyste jej udrželi fit. Tedy pokud s ním chcete aspoň občas jezdit...

McLaren F1 je fascinující auto, nepochybně životní dílo Gordona Murrayho a jeden z nejlepších silničních vozů všech dob. I proto jeho hodnota neustále roste, jenže majitelé, kteří jej používají, se musí připravit na stratosférické provozní náklady. Foto: McLaren

Zdroj: Motor1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.