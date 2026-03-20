Volha začala odhalovat svůj první moderní vůz, nepřipomíná vám něco? I pod kapotou je starý známý
před 5 hodinami | Petr Prokopec
I u nás legendární ruská značka je zpátky a příchod jejího prvního moderního vozu je na spadnutí. Pro Evropany může být překvapením hlavně kvůli tomu, co bude vozit pod kapotou.
O návratu Volhy na scénu se mluví už pěkných pár pátků, ostatně první nové modely ukázala už v květnu 2024. Všechny měly základ ve vozech čínského Changanu, který se měl být výrobním partnerem. Jenže obě strany si nakonec neplácly, za čímž podle analytika agentury Avtostat Igora Morjaretta měly co do činění i protiruské sankce. „Mnoho firem by rádo podnikalo v Rusku, oficiálně se tu ale nechtějí objevovat,“ uvedl s tím, že se bojí nepřátelských kroků na jiných trzích.
Místo Changanu se tedy Rusové domluvili s automobilkou Geely, přičemž využívat budou její modely Atlas, Monjaro a Preface. Aktuálně Volha začala odhalovat první model K50, který vzešel už z této spolupráce. Vypadá docela sympaticky, pokud vám ale něco připomíná, není to náhoda - jde o téměř neupravený klon zmíněného Monjara. Šéfka ruské značky Tatiana Fadeeva ovšem po odhalení uvedla, že mezi Volhou a Geely neexistuje žádné oficiální pojítko, čímž zřejmě jen nechce čínskou automobilku dostat do problémů popsaných výše. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Z publikovaných snímků je ostatně patrné, že rozdílů mezi Monjarem a K50 je minimum. Třeba na přídi jsou lamely čelní masky v ruském případě vypouklé, zatímco Geely používá propadlou variantu. Uprostřed pak trůní jiné logo. Tím ale změny končí, vzadu pak dokonce došlo pouze k nahrazení názvu značky. Není tedy překvapením, že K50 má na kontě stejné proporce jako Monjaro, neboť na délku měří identických 4 770 milimetrů, na šířku 1 895 mm a v rámci rozvoru jde o 2 845 mm.
Co zvedá obočí a možná tím hlavním důvodem, proč k sobě Rusové s Číňany na oko moc nemají, je motor vozu. Monjaro totiž pohání dvoulitr z líhně Volva a pod kapotu K50 se nastěhovala identická jednotka. Dokonce naladěná na stejných 238 koní, jejichž přenos zajišťuje osmistupňový automat firmy Aisin. Geely se tak zjevně nechce vystavit problémům v Evropě, neboť Volvo ovládá, stejně jako mu tu patří Lotus, London Electric Vehicle Company a významný podíl v Polestaru. A majitel firmy Li Shufu je největším jednotlivým akcionářem Mercedesu. Kdyby se tedy někdo chtěl po Geely vozit kvůli Volze, má dost možností, i proto spolupráce obou firem připomíná povahu princezny Koloběžky.
Nová Volha K50... Foto: Volha
...je Geely Monjaro jako vyšité. Oproti originálu se ruské SUV liší pouze odlišnými logy a nápisy. Čínská automobilka se prý tohoto projektu oficiálně neúčastní, asi se nechce namočit kvůli Volvu, Lotusu, Mercedesu a dalším automobilkám, které více či méně ovládá. Foto: Geely
Zdroj: Volha
