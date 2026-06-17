Volkswagenu unikly fotky jeho nejnovějšího SUV. Auto to bude malé, s jeho cenami to bude přesně naopak
Petr ProkopecPo stránce vzhledu VW aktuálně ví, na jakou strunu zahrát, posun správným směrem zaznamenaly i jeho interiéry. S technikou, která je určující i pro cenu, je to ale bohužel stále stejně marné. S cenou vyšší než u Octavie Combi TDI bude nový ID.Cross automaticky marný.
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Volkswagenu unikly fotky jeho nejnovějšího SUV. Auto to bude malé, s jeho cenami to bude přesně naopak
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Po stránce vzhledu VW aktuálně ví, na jakou strunu zahrát, posun správným směrem zaznamenaly i jeho interiéry. S technikou, která je určující i pro cenu, je to ale bohužel stále stejně marné. S cenou vyšší než u Octavie Combi TDI bude nový ID.Cross automaticky marný.
Na konci dubna se Volkswagen pochlubil novou generací hatchbacku Polo. Ta se dočkala pouze elektrického pohonu, se kterým má startovat okolo 600 tisíc korun. Jak ale takové auto bude vypadat, si ani netroufáme odhadovat, neboť aktuálně je v prodeji nejméně o stupeň výš posazené provedení za 825 tisíc, přesto vypadá takhle marně. Něco nám říká, že i kola budou za příplatek...
Němci tento stav přesto vnímají jako jasné pozitivum, a tak budou pod kotlem podobných vozů dál topit, třebaže nemají šanci zabodovat kdekoli jinde než v místech, kde politici trh zdeformovali tak, až prasknul. Všude jinde očekáváme jen trochu větší první vlnu zájmu, po jejímž opadnutí bude klientela daleko více vyhledávat spalovací provedení, i když je ve své současné generaci je na trhu už devátým rokem.
Ačkoli tedy VW nestvořil nic, co by se blížilo bestselleru, přijde i s „Polem na chůdách“, tedy malým SUV ID.Cross. Němci neupřesnili, kdy bude mít premiéru, únik prvních fotek přes Cochespias ale jasně ukazuje, že musí být na spadnutí.
Právě vzhled byl navíc tím jediným, kde se dalo tápat nad tím, co auto nabídne. Jinak tu ovšem máme Polo v bledě modrém, a to doslova, neboť právě v tomto odstínu je vyvedena karoserie prezentačního kousku. Na ten se podobně jako u hatchbacku dá koukat se zalíbením v oku, ovšem jen do chvíle, než zjistíte, kolik stojí a co přesně za své peníze dostanete. Startovat se totiž bude na 27 990 Eurech neboli na takřka 676 tisících korun, což je znovu o poznání vyšší suma, než za jakou je k mání benzinový VW T-Cross (u nás jde o 499 000 Kč). A znovu se bavíme o hypotetické variantě oholené až na kost, stále strohá verze Life bude startovat v přepočtu na 900 tisících Kč.
Za takové peníze si dnes můžete koupit i Škodu Octavia Combi 2,0 TDI dokonce v silnějším provedení, vysokou výbavou a automatickou převodovkou. Tedy nadmíru praktické a nekonečně použitelné auto, které dokáže pokrýt veškeré automobilové potřeby. ID.Cross však oproti tomu počítá s délkou 4 161 milimetrů, přičemž v základu dostane elektromotor roztáčející přední kola s pomocí 116 koní a baterie o kapacitě 37 kWh, které nejsou ani ekvivalentem 10litrové nádrže na naftu. Reálný dojezd už 200 km tedy bude chtít hodně sebezapření, tedy zhruba pětinu toho, co zmíněná Octavia zajistí bez námahy. A dotankováno máte hned.
Stejně jako u Pola ovšem základní provedení letos nebude k mání, klientela si na něj bude muset počkat do příštího roku. A i když na konto VW složí nemalé peníze, dostane za ně ocelová kola či jednozónovou klimatizaci. Elektromobilita tedy v podání německé automobilky opravdu není žádné terno, alespoň pro zákazníka. Ale o toho dnes jde až v poslední řadě, že?
VW ID.Cross je ve své podstatě elektrickým VW Polo na chůdách. Oproti hatchbacku bude dražší, jakkoli kvůli zvýšené karoserii nabídne nižší dojezd i horší dynamiku. Pokud jej pak navíc srovnáme se spalovacími vozy, neexistuje pro jeho koupi prakticky jediný důvod. Foto: Volkswagen
Zdroj: Cochespias
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