Vorsprung durch nesmysl: Dealer ukázal, jak u nového Audi A5 otevřete dveře, když se vám vybije baterka
Petr MilerA zdůrazňujeme slovo „otevřete”, nikoli odemknete. Odemknuto mít můžete, dveře ale kvůli nesmyslnému řešení klik dveří otevřít stejně nepůjde. Jak z toho tedy ven? To se skutečně pomějete.
včera | Petr Miler
A zdůrazňujeme slovo „otevřete”, nikoli odemknete. Odemknuto mít můžete, dveře ale kvůli nesmyslnému řešení klik dveří otevřít stejně nepůjde. Jak z toho tedy ven? To se skutečně pomějete.
Jestli něco slavným automobilkám v posledních letech jde, pak je to vymýšlení nesmyslů. Tedy hledání nových řešení dávno bezvadně vyřešeného a nacházení cest, jak úspěšně použít pravou nohu k podrbání se na levém uchu. Však proč se drbat levou rukou, že? I pravá ruka je dnes trapná, ale vzít to nohou křížem, to umí jen borci, to se hned ukáže, jakmile vyrazíte na pláže...
Přeborníky na takové nápady se stali lidé od automobilky Audi, která dříve mohla s úspěchem používat slogan Vorsprung durch Technik. Tento Vorsprung firma ztrácí, ač by nemusela, podívejte se například, jak naloží se svým legendárním pětiválcem, čímž jen přilije oleje do ohně svých kontroverzních kroků, které zákazníky odrazují jednoho po druhém a nanejvýš je nutí v panice kupovat to, co brzy nebude. Místo toho volí Vorsprung skrz nesmysly, jejichž symbolem se stal naprosto absurdní pokus nahradit páčky pod volantem, který skutečně nejde označit za funkční. Dnes si posvítíme ještě na jeden takový.
Pikantní je, že na něj v celé jeho bizarnosti upozornil dealer Audi z kanadského Winnipegu, který chtěl - jistě v dobré víře - ukázat zákazníkům, jak se dostanou do obecně nepřesvědčivého nového Audi A5, když jim dojde baterka. To se stává, u moderních aut plných náročné elektroniky obzvlášť. Je to „prekérka”, řečeno lidově, u „normálního” auta se ale aspoň dostanete dovnitř, i když je zamčené nebo zavřené, takže si můžete třeba vzít mobil z přihrádky a zavolat si pomoc. U nové A5? Tam nemůžete nic, protože nic nefunguje.
Audi bylo totiž tak pokrokové, že vůz zbavilo klasických klik dveří. Dnes je to celkem módní věc, však to jistě šetří aspoň tři desetiny gramu CO2 na 100 km jízdy, obvykle jsou ale kliky skryté a elektronický výsuvné, takže je aspoň možné je nějak „vypáčit”, pokud se tak standardně nepoužívají (např. Tesla Model 3). U Audi ale zvolili „to nejlepší” ze všech světů - kliky vypadají jako klasické, fyzické, takže ve dveřích nechávají „díru”. Ale je to ve skutečnosti jen prohlubeň se senzorem, do které strčíte ruku a dveře se odemknou i odskočí. Co tedy udělají, když se baterie vybije? No to, o čem s gustem hovoří Zdeněk Pohlreich - začíná to „gigantische” a končí... Však vy víte.
Ono by to nutně nevadilo, kdyby ve dveřích zůstal klasický zámek, jak je tomu stále u mnoha jiných dnešních aut. Také těm může odejít dálkový centrál, ale to stačí vytáhnout z ovladače klíček a už odemykáte, fyzická klika pak dveře otevře. Audi nic z toho nemá, takže neuděláte nic. Řešení pro takový případ ale existuje a je jako z definice slova „demence” ve výkladovém slovníku. Musíte vzít šroubovák, jako perníček odloupnout kus masky chladiče, díky tomu se ven vyloupnou dva izolované kontakty, pak stačí najít samaritána s baterkou, od kterého si vezmete trochu proudu a voila, dveře zase skáčou přes kaluže! No není to skvělé? Je to skvělé. Rádi bychom vám řekli, že to je vtip, ale není, to je kreativita Audi roku 2025, níže na videu to můžete vidět.
K tomu snad ani není co dodávat, pobaví jen lakonický komentář u videa od lidí, kteří natočili hodinový film volající po tom, aby Audi zastavilo svůj úpadek: „Jo, nebo prostě navrhnete normální kliky dveří.” To je nápad, že? Takové Audi by ale mohl zajímat... Diví se někdo, že tohle auto je i nekritickými médii označováno za horší než jeho předchůdce?
Audi vyšlechtilo zázračného hybrida - kliky, které vypadají jako normální, ale fungují jako ty plně elektronické. Takže nepřináší nic a berou všechno. Je to bomba, však se podívejte, jak pak jen otevíráte (!) auto s vybitou baterkou. Foto: Audi
Zdroj: blakegauto@Instagram
