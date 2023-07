Vrchní, prchni 2.0: Falešný výběrčí parkovného si svou „prací” přišel na víc jak 42 tisíc Kč za den před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Smart Parking, tiskové materiály

Zdá se, že tady někdo až příliš dlouze studoval podstatu Svěrákovy a Smoljakovy komedie. Akorát místo přece jen trochu „profláknutého” vrchního přijal za svou roli výběrčího parkového. Kasíroval ovšem s podobnou intenzitou.

Je to svým způsobem geniální. Pokud se stanete tím, kdo jen vybírá peníze za něco, s čím jinak nemá nic společného, dosáhnete prakticky stoprocentní ziskovosti - máte téměř nulové náklady a berete pro ten či onen moment veškeré příjmy. Zní to jako způsob, jak si rychle vydělat, bohužel je to ale ve výsledku jen cesta, jak se dostat rychle za mříže. Něco takového je pochopitelně nelegální, je to podvod jako vyšitý.

Přesně kolem takového jednání byla postavena komedie Vrchní, prchni od Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. V té Josef Abrhám slavně ztvárnil postavu člověka, kterému tento plán vytanul na mysli vlastně shodou náhod. Jednou si jej v restauraci spletli s vrchním, on využil situace ke zkasírování hostů a pak to začal dělat zcela cíleně po celé zemi. Vydělal si tím tolik peněz, že se musel začít tvářit jako úspěšný houslový virtuóz, kterým pochopitelně nebyl, však ten příběh jistě dobře znáte.

A možná jej zná i člověk, který se v americkém Cincinnati úspěšně vydával za falešného výběrčího parkovného. Šel na to podobně jednoduše a podobně vychytrale - vzal si oblečení, které takoví výběrčí obvykle nosí, přidal pár kuželek a falešné lístky a začal kasírovat u vjezdu na parkoviště nedaleko fotbalového stadionu. Využil v podstatě toho, že s tím začal o hodně dřív, než přišla oficiální obsluha - asi 4 až 5 hodin před zápasem. Přesto vyprodal celé parkoviště a mohutně kasíroval. Pokolikáté to bylo, nikdo zatím neví, jen ten den si ale vydělal okolo 2 000 dolarů, tedy víc jak 42 tisíc Kč. To už je slušná denní odměna, která by možná stačila i na... novou Ladu. Nebo něco ještě lepšího.

Vše prasklo v momentě, kdy na místo dorazili skuteční výběrčí, americký Dalibor Vrána alias Ing. Králík ale měl už v tu chvíli hotovo. Sbalil tak své kuželky, reflexní vestu i zbylé lístky a nepozorovaně zmizel. Pro řidiče je smutné, že pak museli zaplatit parkovné „znovu”, na rozdíl od filmové předlohy ale falešný výběrčí nebyl levnější, ti opravdoví chtěli asi o 20 procent méně. Policie nyní po muži pátrá s pomocí záběrů, které se podařilo náhodou pořídit nikoli na svatbě, ale s pomocí kamer v autech natáčejících během samotného parkování. Jsme zvědavi, zda dotyčný bude dopaden. A pokud ano, jak dlouho se touto „prací” živil a kolikrát si na falešného výběrčího zahrál.

Skoro není divu, že firmy jako Smart Parking úspěšně prodávají své zcela bezobslužné systémy zpoplatnění parkování. Lidský faktor může vést i k tomu, že skutečné výběrčí zastoupí falešný... Ilustrační foto: Smart Parking, tiskové materiály

Cincinnati Police Department District 1 is investigating a Grand Theft Offense.



Please see attached information and if you have any further information, please contact Detective Bell at 513-352-3518.@CincyPD pic.twitter.com/3WC01leIC9 — Cincinnati Police Department (@CincyPD) July 13, 2023

Zdroj: Cincinnati Police Department District 1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.