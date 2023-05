Vrcholné verze německých elektromobilů se jako otylý a předražený nesmysl ukázaly i ve sprintu na 400 m před 8 hodinami | Petr Miler

Elektrická auta jako se jako příliš drahá a vzhledem ke své ceně nepřesvědčivá nakonec ukážou být ve většině aspektů, v případě závodů ve sprintu jsou ale vnímána jako neoddiskutovatelní králové. Ani to ale nemusí být pravda.

Že jsme si elektromobily z titulu jejich vnucování coby univerzálně lepšího řešení - ač realita je obvykle přesně opačná - neoblíbili, asi nemusíme připomínat. Není to žádný „rasismus”, předpojatý odpor ani snaha komukoli cokoli vnucovat. Pokud si z jakéhokoli důvodů chcete elektrické auto koupit, udělejte to, je to vaše věc, vaše volba. Ale nevnucujte ji ostatním a neobhajujte ji očividně falešnými argumenty.

V případě klíčových aspektů vlastnictví a používání automobilu jsou elektrické vozy natolik nekonkurenceschopné ve srovnání se spalovacími vozy, že je opravdu těžké za ně horovat a neztratit vážnost. V případě ekonomiky provozu vůbec není co řešit, elektromobily jsou dramaticky dražší na pořízení, je dramaticky dražší je „krmit”, je dramaticky dražší je pojistit, citelně dražší je i servis a nakonec to nejpodstatnější - zůstatková hodnota po letech provozu - se kvůli omezené životnosti akumulátorů limitně blíží nule. V případě praktické použitelnosti se bavíme o dvou jiných světech, kdy spalovací auta v podstatě nemají žádné limity, zatímco u těch elektrických jste permanentně obětí limitů baterií a infrastruktury. A ekologické aspekty nejsou zdaleka tak přímočaré - elektromobily se jen zřídka prosadí za velmi specifických podmínek a dlouhodobě nejefektivnějším řešením bývá často obyčejný diesel.

Bavíme se tedy o ekvivalentu fotbalového souboje Sparty Praha s FK Zbuzany, bude to tak 10:1 po 20 minutách, pokud tedy budou mít Zbuzany šťastný den. V pár ohledech ale mívají elektromobily navrch, přičemž dynamika v přímce je jedním z nich. I když bývají zejména kvůli bateriím velmi těžké, snadno dosažitelný vysoký výkon v kombinaci s efektivitou jeho využití je ve sprintech posílá na vrchol potravního řetězce. Byli jsme tak docela zvědavi na souboj vrcholných verzí německých elektromobilů od Mercedesu, Porsche a BMW od Carwow, ničeho ohromujícího jsme se ale nedočkali.

Nechme nyní stranou emocionální aspekty jako absenci zvuku, to je věc zvyku. Ale i když tu máme Mercedes-AMG EQS E53 s až 761 koňmi a 1 020 Nm (s paketem Dynamic Plus za několikasettisícový příplatek), Porsche Taycan Turbo S s totožnými 761 koňmi a 1 050 Nm (které je mimochodem o dost levnější než Mercedes) a BMW i70 50 s až 544 koňmi a 750 Nm (ve Velké Británii prozatím vrcholná verze), výsledek neohromí. Porsche nepřekvapivě vyhraje dynamicky, Mercedes překvapivě cenově (v tomto případě 4,34 milionu Kč v přepočtu) a nepřekvapivě váhově (ukrutných 2 580 kg) a BMW nepřekvapivě v ničem, nejlepší čas na čtvrtmíli ale činí 11,4 sekundy, což není nic úchvatného na tak silné vozy.

Pravda na mokru, ale to u aut s pohonem 4x4 nehraje zase takovou roli. Časy Carwow bývají obecně horší než ty nejlepší naměřené, tak jsme zapátrali v historii přímo těchto sprintů a našli pro všechny tyto vozy srovnatelné představení Porsche Panamera Turbo S, které mimochodem bývalo hybridní a nyní je čistě spalovací. Má „jen” 630 koní a 820 Nm a v souboji s BMW M5 CS na videu níže prohraje. I Taycan Turbo S by si ale s časem 11,1 sekundy namazalo na chleba - rozdíl je to tak velký, že by ho ani mokrá dráha nesmazala. K tomu je citelně lehčí a dokonce i o něco levnější, jakkoli to v této třídě aut zásadní roli nehraje. Tak kde je ta evoluce? I spalovací vozy se posouvají vpřed a včerejší úspěchy elektromobilů nutně neznamenají zítřejší slávu...

Mercedes-AMG EQS... Foto: Mercedes-Benz



...ani Porsche Taycan Turbo S ve sprintech nepředvedly nic až tak ohromujícího, obě auta by zničila lehčí a levnější Panamera Turbo S. Foto: Porsche



BMW přijde v případě modelu i7 i s lepšími nabídkami jako verzí M60, ani to ale situaci nezmění. Foto: BMW

Petr Miler

