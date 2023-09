Vrcholný elektrický Mercedes totálně propadl v losím testu. Je zásadně horší než třída A, která se kdysi převrátila před 3 hodinami | Petr Miler

Neuvěřitelně mizerný výsledek, jeden z nejhorších vůbec, si v tradiční simulaci prudkého vyhýbacího manévru připsal elektrický Mercedes EQS SUV. Hmotnost přes 2,8 tuny Němci zjevně nezvládli zkrotit, do kapsy jejich dílo strčí základní Fabie i původní třída A.

Říci, že to s Mercedesem jde od 10 k 5, by bylo velmi optimistickou reflexí reality, spíš už to s ním jde od 5 k 0. Jak nízko na této škále klesl, posuďte sami, faktem ale je, že firma kdysi proslulá svými technickými inovacemi a orientací na zákazníka se v posledních letech vzhlédla k dogmatickém plnění představ jiných, a to se vším všudy. Je vlastně až fascinující, jak se ztráta orientace na technickou excelenci a reflexi požadavků trhu propisuje do všech úrovní firmy i do kvality jejích produktů v ohledech, které s trendy typu downsizing a elektrifikace vůbec nesouvisí.

Je to ale nakonec logické v momentě, kdy firma není schopna projevit ani tolik inteligence, aby přišla na to, že sázka na elektromobily je po dekádách avantgardního přístupu sázkou na minulost. Pro méně sečtělé připomeneme, že elektromobily nejsou žádná auta budoucnosti, na trhu se sama prosadila v jediném momentě - na konci 19. a začátkem 20. století, tedy dříve, než přišla spolehlivá spalovací auta. Elektromobily v evolučním souboji prohrály, protože byly těžké, obtížně se nabíjely, měly omezený dojezd, omezenou životnost, byly zkrátka drahé a hůře použitelné. Stejné problémy je trápí dodnes - v trochu jiné podobě, v trochu jiných poměrech, v principu se ale situace nezměnila.

Mercedes s nimi prohrává a prohraje na všech frontách, které neřídí dotace a jiné formy manipulace s trhem - v Česku, kde jsou prodeje manipulované téměř „jen” skrze mechanismy EU, letos dostávají na frak i od dieselů v poměru 284 ku 3 581 prodejům. Nejde tu ale jen o obchodní záležitosti, na tomto poli se dají dobré výsledky zařídit lecjak. Jsou to v prvé řadě nepřesvědčivá auta.

Nová rána pro ně přichází ze strany, na kterou by si mnozí nevsadili - jde o jízdní vlastnosti. Tradiční španělští exekutoři losích testů z KM77, kde ono číslo 77 udává minimální (minimální!) rychlost, kterou musí vůz zvládnout, aby byl označen za úspěšný, totiž vyzkoušeli Mercedes EQS SUV. Tedy jeden z vrcholných elektrických modelů značky, jakýsi elektrický model GLS, který se ale vrcholně nepředvedl. Spíše vrcholně zklamal, dosažených 66 km/h je jeden z nejhorších kdy dosažených výsledků. Je raritní, aby nějaké auto test nezvládlo ani v 70 km/h, však současnou Škodu Fabia jsme dřív div necupovali za 75 km/h a původní Mercedes třídy A, který se v testu (ne)slavně převrátil, zvládl pořád aspoň 71 km/h.

Představení EQS SUV je tak tragédií svého druhu, která nastala i přesto, že vůz byl osazen pneumatikami Cooper Zeon CrossRange MO-S, které výrobce vyvíjel specificky pro tento model ve spolupráci s Mercedesem. Přesto je výsledek, jaký je - podle Španělů jsou reakce vozu bolestivě pomalé a jakkoli vyšší rychlost znamená nekontrolovatelnou nedotáčivost. Svou roli v tom jistě hraje hmotnost 2 810 kg, ale s tou se dá lecjak pracovat. Mercedes nepracoval, vykašlal se na vývoj odpovídající jeho pověsti. Však proč se žinýrovat, když stejně vyrábíme něco, co lidé nechtějí, ne? A odbyt jim zajistí politická nařízení, ne jejich kvality... Nedivili bychom se, kdyby takové smýšlení techniky firmy zasáhlo, spirálu dekadence třícípé hvězdy by snadno pomohlo roztočit až k současné mizérii.

Cokoli s písmenem S v označení bylo kdysi u Mercedesu něco extra. A ono to vlastně platí pořád, nové EQS SUV si vede extra mizerně v losím testu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: KM77@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.