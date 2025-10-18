Vtipálci ukázali riziko aut řízených nikým, desítky robotických taxíků zcela zablokovaly provoz a netušily, která bije
Petr ProkopecZa zmatení každého z aut museli zaplatit stovku, ale za výsledný efekt to jistě stálo. Ulice zablokovaná 50 robotickými taxíky je v roce 2025 podívanou k pohledání a názorně ukazuje jedno z mnoha rizik autonomně řízených vozů.
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Za zmatení každého z aut museli zaplatit stovku, ale za výsledný efekt to jistě stálo. Ulice zablokovaná 50 robotickými taxíky je v roce 2025 podívanou k pohledání a názorně ukazuje jedno z mnoha rizik autonomně řízených vozů.
V dobách dávno minulých, kdy jsem se známými vyrážel na sklenku „ohnivé vody”, jsem si vždy představoval, jak pohodlné by to bylo, kdybych se na místo dopravil vlastním vozem a ten mě „po akci” dovezl zpátky domů. Dnes se svět takové realitě přiblížil, hlavně v Americe robotické taxíky nejsou v některých městech ničím výjimečným. Jenže už je nevítám s otevřenou náručí, spíše k nim trpím stále větší skepsi. Silnice se totiž staly velmi chaotickým místem a jakkoliv je člověk tvor emotivní a chybující, jeho intuici zatím žádný algoritmus nedokázal nahradit.
Hlavně v San Francisku tak robotaxíky komplikují dopravu, na což se rozhodla poukázat skupina vtipálků. A jeden z nich, Riley Walz, nyní na síti X upřesnil, jak se vše odehrálo. Padesátka „účastníků zájezdu” se totiž navečer sešla ve vůbec nejdelší slepé ulici ve městě. Naráz si pak objednali jízdu ve voze společnosti Waymo. Flotila robotaxíků pak na dané místo skutečně dorazila, ovšem nikdo do ní nenastoupil. Vozy tedy čekaly 10 minut, než se rozhodly odjet, což dotyčné stálo po pět dolarech každé nedostavení se. Ale stálo to za to, už to ve městě způsobilo totální dopravní kolaps.
„Předpokládám, že situace se nelišila oproti tomu, když někde skončí velký koncert,“ uvedl Walz. A dodal, že společnost nakonec neumožnila jakoukoli jízdu v okolí dvou bloků až do rána, což je také pozoruhodný následek. Mluvčí Wayma potvrdil, že služba dokáže automaticky detekovat a omezit množství robotických taxíků v jedné oblasti, v důsledku čehož nakonec nemohlo být do oné slepé uličky objednáno ještě víc vozů. Připouští ale také zároveň, že objednávka více aut na jedno místo není ničím výjimečným, takže zabránění podobným problémům pouhý limitem současných objednávek také nejde.
K ošálení umělé inteligence tedy skutečně není třeba mnoho, toho se dá lecjak zneužít. A nemusíte být raketovým inženýrem, tohle je v podstatě obdoba webového DDOS útoku. Podobné situace navíc mohou vzniknout i přirozeně a reakce systému na ně může způsobit další patálie. Snad to každému, kdo básní o autonomních autech, názorně ukážete i jeho stinné stránky - tím neodmítáme pokrok či robotické vozy jako takové, jen na věc (jako nezřídka) hledíme poněkud kritičtěji než šéfka EU.
Jak způsobit dopravní chaos s pomocí robotických taxíků? Je to vlastně velmi prosté, i tohle je meč se dvěma ostřími. Foto: Waymo
that was wild pic.twitter.com/dCF6ByDf50— calvin.sh (@Calvin__Liang) October 13, 2025
Zdroje: Riley Walz@X, Road and Track
Vtipálci ukázali riziko aut řízených nikým, desítky robotických taxíků zcela zablokovaly provoz a netušily, která bije
