VW by mohl využít své posedlosti a vrátit do prodeje zaříznuté modely, to by to ale muselo dávat smysl před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen během posledních několika dekád zařízl řadu modelů, které byly svým způsobem slavné a měly své kupce, nakonec se jich ale neprodávalo dost na to, aby ospravedlnily svou další existenci. S elektromobilitou by se mohly vrátit snáz, kdyby ale pro některé z nich sama elektromobilita neznamenala konečnou.

Člověk se musí smát, když některé automobilky slýchá tvrdit, jak moc dnes vychází vstříc zákazníkům a svou vykrývají nabídkou i to poslední místo na trhu. Je to bez urážky marketingový žvást, který s realitou nemá nic společného. Ať už jde o nabídku jednotlivých typů aut nebo jejich specifických provedení, doba poctivého uspokojování potřeb maxima myslitelných zákazníků je dávno minulostí.

Podržíme-li se mainstreamového segmentu, můžeme se podívat na vývoj nabídky jednoho z jeho králů, značky Volkswagen. Ta před pár dekádami opravdu mířila výše zmíněným směrem, mohli jste mít prakticky jakýkoli typ auta (vzpomeňme cokoli od prťavého Lupa přes stylové Scirocco až po luxusní Phaeton nebo rodinný Sharan) v prakticky jakékoli verzi. Sportovní Lupo GTI? Bingo, mohlo být vaše. Golf kombi s pětiválcem a manuální převodovkou? Proč ne. Passat s osmiválcem? Může být, klidně i jako kombík s manuálem. Šestiválcový Sharan? I to bylo v nabídce stejně jako deseti- nebo dvanáctiválcový Touareg. Proboha, VW vám ještě před 10 roky prodal klidně i extravagantní XL1 se spotřebou 0,9 litru nafty na 100 km. Podívejte se, co z toho všeho zbylo dnes? V Česku vám VW brzy neprodá nic menšího než Polo, po škrtnutí SUV nekoupíte už skoro nic a do většiny aut si může pořídit nanejvýš dvoulitrový čtyřválec. Jestli tohle vykrývá i to poslední místečko na trhu, pak Asie je nejmenší světový kontinent.

Nabídka aut byla jedním slovem zdevastována následky regulací zejména EU a z nich pramenící nutnosti úspor nákladů omezováním její rozmanitosti. A tu dál ničí posedlost nejen koncernu VW elektrickým pohonem. Pokud ale máme na tento vývoj pohlédnout aspoň trochu pozitivně, mohla by právě elektrifikace vést aspoň k návratu zaříznutých modelů. Těch Němci odpravili dost, i když často měly své věrné kupce - nejnověji to jsou Passat sedan a Arteon, skončila ale i všechna MPV, všechny kabriolety, cokoli stylového... Elektrický pohon dovoluje na stejných základech stavět relativně snadno (a tedy levně) auta různých karosářských stylů, ale je to samo o sobě spásou a cestou k vykrytí oněch posledních míst na trhu? Těžko, i když se někteří pokouší tvrdit opak.

Níže se můžete podívat na ilustrace možné podoby elektrického Sharanu, tedy velkého MPV, kterému by elektrifikace též mohla vrátit život. Mohla, ale nevrátí, protože je to velké auto na dlouhé cesty často v plném obsazení, pro což se elektrický pohon hodí asi jako černé šaty pro nevěstu. V takovém voze potřebujete velký akční rádius a jeho snadné obnovení, to tady neklapne. A podobné to bude u většiny dalších zabitých vozů. Dokážete si představit sportovní Scirocco na elektřinu? Nebo velký sedan na elektřinu? Jsou to pořád stejné problémy.

A nejde jen o to, modely jako Sharan nebo Scirocco se nestaly populárními u určité skupiny lidí proto, že to nějak vypadaly nebo se nějak jmenovaly, nabídly určité vlastnosti, jistý charakter, který se s elektrickým pohonem znovu ztrácí. A byť automobilky (vzpomeňme i Škodu a možný návrat kabrioletu Felicia apod.) svého času hýřily optimismem, že by jim elektrický pohon mohl dovolit vyrazit zpět i do jimi zapomenutých segmentů, čas je obvykle vyléčil - vynucená elektromobilita je pro většinu z nich ztrátová a čím dál více problematická, takže se stěží budou (i přes relativní láci takového rozšíření nabídky) pouštět do okrajových segmentů, kde se nedá moc peněz vydělat ani za ideálních okolností.

Opravdu rádi bychom na elektromobilitu pohlédli pozitivně a našli na ni aspoň něco hezkého, snažíme se. Je to ale velmi těžké, z většiny relevantních pohledů se jeví být přesně tak nesmyslná, zbytečná a nic neřešící, jako se jeví z toho právě předestřeného.

Sharan by se mohl vrátit jako elektromobil v níže nastíněné podobě, VW by mu takto mohl znovu vdechnout život relativně levně. Mohl, ale co by to pak bylo za MPV? A udělá to, když nedokáže vydělávat ani na velmi široce zaměřených modelech jako ID.3 nebo ID.4? Foto: Volkswagen

Zdroj: sugardesign@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.