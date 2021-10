VW Golf ukázal, co na německé dálnici dokáže i s obyčejným motorem, nemá se za co stydět před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Když se na Autobahn vydá obyčejná verze toho či onoho auta, obvykle není moc na co koukat. V případě Golfu 1,5 TSI jde ale o docela pozoruhodnou podívanou, i v 220 km/h si klestí cestu provozem s lehkostí.

Pokud někdo chce jezdit s autem rychle, obvykle si pro to nevybere obyčejnou motorizaci. Motor ze středu nabídky obvykle cílí na nevyhraněné zákazníky, kteří nechtějí úplný základ a mohou si dovolit připlatit za silnější motor, obvykle ale v autě nachází primárně uspokojení než to plynoucí z dynamiky. Vysoký užitek, rozumné provozní náklady, zachování hodnoty, cokoli takového.

Představení obyčejného Volkswagenu Golf s motorem 1,5 na rychlostně neomezené německé dálnici by nás proto nemuselo zajímat, ono ale paradoxně zajímavé je. Tohle auto totiž navzdory svému výkonu jen 150 koní nejede vůbec špatně. Ostatně svým výkonem vyrovnává obecně nejžádanější motorizaci 2,0 TDI a ta také není dynamicky vysloveně marná.

Ukazuje to člověk stojící za kanálem TopSpeedGermany na Youtube, který tentokrát provětral právě obyčejný Golf s motorem 1,5 TSI. Nebyli bychom přesní, kdybychom řekli, že tento vůz se na nájezdu na Autobahn změní v raketu země-země a rozmetá všechna auta široko daleko, ale podívejte se sami, jak mu to v docela hustém provozu jde. Na nějakých 170 km/h je velmi rychle, na dvoustovce s nadhledem, kolem 220 km/h se dokáže držet, aniž by působil dojmem, že mele z posledního a když na to přijde, na tachometru se ukáže i víc než 230 km/h. To nezní nepoužitelně.

Jinou otázkou je, co verze 1,5 TSI nabízí místo stejně silného a minimálně na dálnici mnohem úspornějšího motoru 2,0 TDI. Pokud vám ale rozdíl v ceně 60 tisíc Kč, který se u levných verzí snadno postará o 10% příplatek, přijde jako dostatečný důvod, pak se alespoň dynamicky rozhodně jedná o obstojnou alternativu.

Obyčejné verze Golfu jako je 1,5 TSI bez velké výbavy nejsou bůhvíjak přitažlivá auta, v praxi ale umí potěšit, dokonce i na rychlostně neomezené dálnici. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.