VW Passat kombi s úplně základním motorem ukázal, co dovede na Autobahnu, není toho málo před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Základní verze toho či onoho auta obvykle nelákají zrovna tím, jak jedou. V případě Passatu Variant ale zjevně ani nejmenší benzin není nic ostudného.

Pokud někdo chce jezdit s autem rychle, obvykle si pro to nevybere nejslabší motorizaci. A je celkem jedno, jestli se budeme bavit o Škodě Fabia nebo Porsche 911 - základní Carrera je pochopitelně rychlejší než Fabia 1,0 MPI, v rámci nabídek těchto modelů ale jde prostě o varianty oslovující dynamicky nepříliš náročné uživatele, kteří hledají primárně vysokou užitnou hodnotu, styl, cokoli takového.

Představení základního Volkswagenu Passat Variant (tedy už docela velkého kombíku střední třídy) s motorem 1,5 na rychlostně neomezené německé dálnici by nás proto nemuselo zajímat, ono ale paradoxně zajímavé je. Tohle auto totiž navzdory své velikosti a výkonu jen 150 koní nejede vůbec špatně. Ostatně svým výkonem vyrovnává obecně nejoblíbenější motorizaci 2,0 TDI a ta také není dynamicky vysloveně marná.

Ukazuje to člověk stojící za kanálem TopSpeedGermany na Youtube, který tentokrát provětral výše zmíněný vůz modelového roku 2021. Nebyli bychom přesní, kdybychom řekli, že tento Passat se s vjezdem na Autobahn změní v raketu země-země a rozmetá všechna auta široko daleko, ale podívejte se sami, jak mu to v docela hustém provozu jde. Na nějakých 170 km/h je velmi rychle, ani na dvoustovku dlouho nečekáte a za zmíněných podmínek se dokáže dostat s rychlostí až za hranici 230 km/h. To nezní nepoužitelně.

Jinou otázkou je, co verze 1,5 TSI nabízí místo stejně silného a minimálně na dálnici mnohem úspornějšího motoru 2,0 TDI. Pokud vám ale rozdíl v ceně 80 tisíc Kč (skutečně tolik), který se u levných verzí, jako je ta na videu, postará o masivní, 10% příplatek, přijde jako dostatečný důvod, pak se alespoň dynamicky jedna o rozhodně obstojnou alternativu.

Levné Passaty Variant (oficiální fotky skromnější verze než R-Line bez drahých světel jsme nenašli) nejsou žádní krasavci, na dálnici za to ale i s motorem 1,5 TSI umí vzít. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

