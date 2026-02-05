VW po sedmi letech váhání posílá do prodeje menší a levnější sen českých zahrádkářů, bude mu říkat Tukan
Petr ProkopecKdyž v roce 2018 Němci ukázali takto pojatý koncept, čekalo se, že sériová verze dorazí záhy. Jenže dalších sedm let se nedělo nic. Přesto na tohle auto nezapomněli, výrobní linky s ním se letos konečně rozjedou.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Když v roce 2018 Němci ukázali takto pojatý koncept, čekalo se, že sériová verze dorazí záhy. Jenže dalších sedm let se nedělo nic. Přesto na tohle auto nezapomněli, výrobní linky s ním se letos konečně rozjedou.
Vzpomenete si ještě na Volkswagen Tarok? Nejspíš ne, však od premiéry tohoto konceptu uplynulo už víc než sedm let. Představen byl navíc v brazilském Sao Paulu, přičemž v roce 2019 jej Němci ještě ukázali severoamerickému publiku v New Yorku. Tento jejich krok nedával smysl, neboť produkční verze vůbec neměla do USA zamířit. Na druhou stranu, VW mohl jen sondovat, zda nakonec své rozhodnutí nezmění. Byť v té chvíli by musel rázně překopat motorový prostor, neboť šlo o malý pick-up s přeplňovanou jedna-čtyřkou, která by zákazníky běžně kupující osmiválcová monstra sotva oslovila.
Čechy by mohl, pro místní zahrádkáře by to byl splněný sen. A v Jižní Americe by se ztratil ještě méně, proto měl jako Tarok zamířit do prodeje poměrně rychle, a to s dvoulitrovým turbodieselem jakožto jedinou možnou jednotkou. Jenže plány VW zjevně zmařila pandemie koronaviru. Ta pak sice není problémem již hezkých pár let, Němci to ale nejspíše zjistili až loni. Na produkční verzi tak začínají lákat teprve nyní. Přičemž do placu dali jak dva první snímky, tak i název, s jakým má pick-up zamířit za zákazníky. Nejsme si ovšem jisti, že Tukan je vyloženě skvělá volba. V Brazílii se ovšem tento pták vyskytuje, novinka tak možná překvapí.
Otázkou pochopitelně je, jak vlastně bude vypadat, neboť od roku 2018 uplynulo mnoho času a VW v mezičase změnil designový styl. Snad ještě zajímavější je ale vývoj po stránce technické, neboť pětimetrový koncept vycházel z modelu Taos a disponoval pohonem všech kol. Značka ovšem kvůli redukci nákladů měla pro Tukan nakonec využít architekturu SUV T-Cross, který zaměstnává pouze přední kola. I v jeho brazilské verzi mu navíc naměříme jen 4 218 mm, tedy o poznání méně. Ze snímků se navíc zdá, že zadní převis zůstal malý, pročež by VW musel protáhnout rozvor.
To ale nekoresponduje se snahou udržet náklady na uzdě. Nový název tak možná značí příchod zcela nového vozu, který se konceptem z roku 2018 nechal pouze inspirovat. Realitu se ale dozvíme velmi brzy, jakkoli případné zdejší zájemce musíme zklamat. I když VW tituluje Tukan jako „globálně atraktivní“, pro Evropu s ním nepočítá.
Nový pick-up pro Jižní Ameriku nakonec ponese název Tukan. Foto: Volkswagen
Jak moc vzhledově naváže na sedm let starý koncept Tarok, je zatím otázkou. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
- VW po sedmi letech váhání posílá do prodeje menší a levnější sen českých zahrádkářů, bude mu říkat Tukan
- VW po sedmi letech váhání posílá do prodeje menší a levnější sen českých zahrádkářů, bude mu říkat Tukan
