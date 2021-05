VW s prťavým 50koňovým motorem ukázal, co dovede na neomezené německé dálnici před hodinou | Petr Miler

Tohle auto se na Autobahn hodí asi jako fialové sako na pohřeb, právě tím je ale jeho vystoupení zajímavé. Jet s ním na maximum znamená leda držet krok s normálními moderními auty.

Některá auta byla stvořena pro městskou džungli a je raritou vidět je jezdit kdekoli jinde. Vzpomeňte si třeba, kdy jste naposledy zahlédli Škodu Citigo jinde než ve městě či v jeho blízkosti - stane se to, ale je to velká výjimka. Do podobné role byla v 90. letech postavena základní verze Volkswagenu Polo, který je dnes přece jen univerzálnějším vozem. Generace 6N ale byla první, která nabídla alespoň pětici dveří a provedení 1,0 velké ambice na opouštění městských ulic skutečně neměla.

Víme o dodnes prvním majiteli faceliftovaného provedení tohoto modelu, který s ním nikdy nevyjel mimo město a tušíme, že vůz na videu níže mohl snadno prožít stejný život. Pod kapotou má skutečně jen litrový motůrek bez turba, jehož 37 kW (50 koní, i Škoda Favorit s až 50 kW byla proti němu dělo) stačí na akceleraci na stovku za dlouhých 20 sekund a maximálku 145 km/h.

Vyrazit s tímto na německou dálnici zní trochu jako sebevražda, člověk stojící za kanálem TopSpeedGermany na Youtube ale podobné věci dělá rád, a tak na ní vzal i malé Polo. A je to zajímavější podívaná, než by vás možná napadlo, protože tohle auto... kouzelně nejede.

Jakkoli hloupě to zní, dnes snad neexistuje automobil (tedy se spalovacím motorem, levné elektromobily jsou ještě pomalejší, který by jel takto mizerně a musel vyvíjet veškeré úsilí k tomu, aby nezdržoval okolní provoz složený z pohodově jedoucích Golfů a Octavií. Polo 6N 1,0 se nakonec dohrabe až k tachometrovým 155 km/h, což tedy bude asi oněch 145 km/h ve skutečnosti, i to je ale asi čtvrtstoletí po jeho zrodu docela obdivuhodné. Přitom podobný vůz dnes v bazarech nestojí prakticky nic.

