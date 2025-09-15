VW se pokusil vylepšit svůj obraz obšlehnutím slavné Gymkhany, dosáhl ale přesného opaku toho, o co dnes usiluje
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Když dnes už bohužel tragicky zesnulý Ken Block v roce 2008 představil své první video zvané Gymkhana, jen málokdo tušil, jaký fenomén se v tu chvíli zrodil. Ostatně trvalo ještě dva roky, než americký showman začal na Youtube dosahovat milionů shlédnutí během několika málo dní a posléze jen během pár hodin. Tou dobou už ve velkém spolupracoval s Fordem, jehož Fiesta nahradila původní Subaru Impreza. I s modrým oválem se ovšem Block nakonec rozloučil, neboť v roce 2022 jej angažoval koncern Volkswagen na propagaci bateriového pohonu.
Electrickhana ovšem ani zdaleka nebyla tak populární, jakkoli se Ken v rámci předváděných kousků snažil posunout laťku co nejvýš. Nicméně dojel v podstatě přesně na to, co je velká emotivní slabina elektromobilů, tedy na absenci poutavého přirozeného zvukového projevu. Milovníci bateriového pohonu možná něco takového vyhledávají, nadšenci do řízení však nikoli. A jak jsme zmínili, Block byl především showman. Jako takový ovšem pro patřičnou dramatizaci potřeboval ten správný zvuk, načež zákonitě musel spíš zklamat než nadchnout.
Není to pohled nějakých zkostnatělých dinosaurů, obě Elektrickhany mají dodnes dohromady sotva 20 milionů zhlédnutí, zlomek toho, co dosahovaly předchozí „spalovací díly”. A problematičnost těchto aut, pokud jde o zábavu za volantem, nyní nechtěně potvrdil i samotný VW, který nenapadlo nic lepšího, než oslavit padesátiny modelu Polo svou vlastní Gymkhanou.
Bez Blocka mezi živými angažovali několikanásobného rallyecrossového šampiona Johana Kristofferssona, aby za volantem verze Polo WRX ukázal, že nejen Ken umí poslat auto bokem. A totéž pak ukázal u varianty WRC. Nebyl by to nicméně VW, kdyby se nepokusil světu ukázat, že budoucnost je elektrická, i kdyby nebyla.
Kristoffersson tedy následně přepřáhne na bateriové Polo RX1e, a rázem nadšení ze svých driftů ztlumí. Ostatně zábavnější než to je i jeho následující jízda v sériovém spalovacím GTI. Jakkoli je totiž jeho výfuk utlumený, stále dodává nějaké to drama. Bohužel však zjevně naposledy, neboť následně zastaví vedle nového ID.Polo, které vám dá leda poslední záminku k usnutí.
Neříkáme, že každé auto musí být natolik uječené, aby bylo slyšet na míle daleko. U sportovních verzí je ovšem zvuk klíčovou součástí veškerého dění podobně, jako je tomu třeba ve filmech. Ostatně si jen zkuste pustit nějakou epickou bitevní scénu, ovšem potichu. Vydržíte to jen pár sekund, než televizi buď vypnete, nebo hlasitost znovu otočíte na maximum. Proč to Němci nejenže nechápou, ale v podstatě sami nechtěně dokazují, že to tak je, i když chtějí vykreslit elektrická auta v tom nejlepším světle, pro nás zůstává záhadou.
Němci si natočili vlastní Gymkhanu. Samo o sobě je to pochybné, smysl videa navíc zabili tím, že znovu moc tlačí na propagaci elektromobility, kterou tímto videem spíš znevažují. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
