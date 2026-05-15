VW potřeboval tři roky, jednu zvláštní edici a extra paket navíc, aby o 0,358 sekundy sebral rekord Nürburgringu Japoncům
Petr Prokopec
před 7 hodinami | Petr Prokopec
V roce 2005 překonala průměrná česká mzda 20 tisíc korun. Na tehdy zcela nový Volkswagen Golf GTI páté generace jste tedy museli vydělávat přinejmenším 38 měsíců, abyste si mohli koupit třídvířko osazené šestistupňovým manuálem coby spojnicí mezi předními koly a vůbec poprvé použitým přeplňovaným dvoulitrem. Pohonná jednotka pak byla naladěna na rovných 200 koní, s nimiž bylo možné počítat se zrychlením na stovku za 7,2 sekundy a nejvyšší rychlostí 235 km/h.
Dnešní Golf GTI pak sice taktéž pohání dvoulitrový čtyřválec doplněný turbem, který znovu roztáčí jen přední nápravu, tím ale shody končí. VW se totiž rozhodl, že manuál je přežitek, a tak vůz nabízí už jen s automatickou převodovkou. Ta v případě verze Edition 50 přenáší 325 koní, s nimiž akcelerace poklesla na 5,5 sekundy, zatímco maximálka vzrostla na 270 km/h. Němci pak navíc loni v létě přišli s rekordem z Ringu, který ovšem respekt tak úplně nevzbuzoval - uznával ho pouze VW a nikdo jiný.
Něco takového nepřineslo jen pozitivní publicitu, zvlášť v kontextu s cenou. GTI Edition 50 totiž opravdu není levný, aktuálně ho můžete pořídit od 1 299 900 Kč. Reálně se tedy osmá generace oproti té páté stala výrazně dostupnější, neboť průměrný Čech na musí šetřit jen 26 měsíců. Na druhou stranu, průměrnou mzdu 49 tisíc korun většina lidí nebere. A co je podstatnější, v nemalé míře vzrostly jiné životní náklady. Pokud tedy VW chce, aby se Edition 50 prodávala, nesmí u ní nechat nikoho na pochybách.
Došlo tak vlastně na nevyhnutelné - Němci se do pohoří Eifel vrátili a tentokráte už konečně zajeli legitimní rekord pro vozy s pohonem předních kol. Ten poslední tři roky držela Honda Civic Type-R, Golf GTI však japonský hot hatch překonal o 0,358 sekundy, kdy dosáhl času 7:44,523. K tomu ovšem byl zapotřebí i příplatkový paket GTI Performance, který váš rozpočet navýší o 99 300 Kč, tedy o dvě výplaty. Zajistí vám ovšem snížení podvozku o 20 milimetrů či výfuk Akrapovič.
Jen u toho paket nezůstává, zmínit je třeba také trochu jiný sklon 19palcových kovaných kol, s nimiž je navíc spojena redukce hmotnosti. O tu se pak starají i semi-slicky Bridgestone Potenza Race. Celkově je tak Edition 50 s doplňkovou sadou lehčí o 30 kilo než standardní Golf GTI. Tímto paketem byl ovšem vůz osazen již loni, stejně jako za volantem tehdy i nyní seděl Benjamin Leuchter. Nyní mu ale zjevně šlo více naproti počasí, které je v pohoří Eifel tradičně nevyzpytatelné.
VW tak může konečně pořádně slavit, dokonce víc než Porsche, které se na Ringu dostalo s elektrickým Taycanem pod 7minutovou metu. Jenže vůz kvůli tomu musel dostat paket od společnosti Manthey v ceně samotného GTI Edition 50, v podstatě se stal pro běžný provoz nepoužitelným a je pořád pomalejší než 911 GT3 s méně jak polovičním výkonem. Golf však i přes značný potenciál stále zůstal ve své podstatě autem pro celou rodinu, s nímž můžete nejen na okruh, ale i na hory nebo k moři.
Láká? Možná nebude špatné si jej pořídit, dokud pořád můžete. Ostatně ani samotný čas z Ringu není na „obyčejný” Golf marný. Považte, že nejrychlejší kombík světa tohoto okruhu, vzývané BMW M3 Touring CS, je jen o 15 sekund rychlejší. A to je auto za víc než trojnásobnou cenu, které také potřebovalo hromadu drobných úprav, aby fungovalo tak, jak funguje. Kdo by řekl, že nejdražší Golf GTI bude v roce 2026 vlastně terno?
Golf GTI Edition 50 už není pouze nejrychlejším VW na Ringu, ale nejrychlejší předokolkou tohoto okruhu vůbec. Dosavadního rekordmana, Hondu Civic Type-R, porazil jen o fous a potřeboval na to hromadu úprav, nicméně i tak se jeví být atraktivní volbou. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
