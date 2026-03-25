VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
před 2 hodinami | Petr Miler
Je to už asi 75. odpověď na otázku, která nebyla položena. Na trhu dostupné univerzální subkompaktní auto s nekonfliktním vzhledem chybí a nové Polo by takovým být mohlo. To by ale nesmělo mít elektrický pohon, který jej učiní drahým, málo použitelným a na ceně rychle ztrácejícím.
Kolik v zásadě zbytečných aut ještě evropský automobilový průmysl vygeneruje, než zjistí, že si prostě nemůže dovolovat zaplavovat trh polovičatými řešením neuspokojujícími tužby většiny klientely? Otázka je to validní, odpověď je neznámá, při skládání mozaiky celého tajemství si ale můžeme v případě střípků říci, že máme zase o jeden víc - jmenuje se VW ID.Polo.
Záhadou je vlastně sama jeho existence, která musí vycházet z neuvěřitelné zatvrzelosti vedení koncernu VW v kombinaci s jeho ideologickou oddaností. Jinak si nelze vysvětlit, jak by i člověk relativně omezené inteligence, vzdělání a zkušenosti nedošel k závěru, že když sakra práce provozuji dekády byznys, který je kapitálově náročný jako Popelčina nevlastní matka a marže jsou v něm napjaté víc než tětiva luku, nemohu si dovolit přicházet s čímkoli polovičatým. A tohle je polovičaté auto, které z podstaty nemůže generovat solidní marže.
Stejně jako všechny ostatní modely ID, stejně Škody Enyaq a Elroq, stejně jako Audi e-tron, Mercedesy EQ a hora dalších aut oslovují jen někoho, někde a ještě ke všemu dominantně za peníze „těch druhých”, které jakmile zmizí ze stolů, mizí tenhle elektrický cirkus pod stůl. Kdo to nevidí, je slepý, hloupý nebo obojí, nic víc se k tomu říct nedá. A s takovými auty prostě nikdy nepůjde udělat pořádný byznys, nikdy. VW to ví, a pokud se ptá, proč jde jeho zisk ke dnu a zaměstnanci na pracák, je to přesně proto. Když se dnes všichni tak rádi ohánějí „udržitelností”, tak tohle v prvé řadě není ekonomicky udržitelný byznys - je to čekání na zázrak, který nepřichází.
ID.Polo je jen dalším střípkem do mozaiky této marnosti a VW nám už k němu řekl i ukázal skoro všechno, tedy až na exteriér. Teď zjevně chystá veřejnou premiéru a přes Cochespias jsou venku i fotky jeho zevnějšku. Není to asi kandidát na krále krásy, ale vypadá solidně, interiér je solidní, místa v něm bude dost a věříme, že celkově nebude fungovat zle. Až na pohon.
Bude to jen a pouze elektromobil, kdy se VW chlubí budoucí základní cenou 25 tisíc Eur (610 tisíc Kč), auto ale bude nějaký čas prodávat od 30 tisíc Eur (733 tisíc Kč). To je samo o sobě směšné, za tyhle peníze si dnes i po 30 zdraženích koupíte Octavii, se kterou můžete dělat i milion věcí, které Polo nikdy nesvede v jakékoli formě. A ta elektrická není žádný bonus, je to malus, je to auto, které bude mít malé baterky, bude se dlouho dobíjet, jezdit s ním jinde než okolo komína bude utrpení, stát bude 700 tisíc a za dva tři roky za něj dostanete polovinu.
Proboha, už to zabalte, je to trapná hra na něco, co nemůže dopadnout dobře. V Nizozemsku si to koupí pár desítek tisíc lidí, protože musí, ve Francii si to koupí 100 tisíc lidí, protože musí, v Německu si to koupí 200 tisíc lidí, protože jim to z poloviny zaplatí ti, kteří to nechtějí, a pak se přidá asi 10 tisíc Norů, kteří mají všechno ostatní prakticky zakázané. Až jednou dopadnou volby „jinak, než mají” a schémata starající se o celý tento odbyt padnou, nezbude z toho skoro nic. Ostatně jako v Česku.
Tady prodeje projektujeme tak na 100 aut za rok, kdy polovinu obslouží dealeři, pár desítek kusů spřízněné firmy a k tomu se přidá asi 7 soukromých zákazníků, z nichž pěti zoufalý prodejce dealera nakuká, že je to supr kára a zbytek budou nadšenci, kteří se starají o 300 nenávistných příspěvků na sociálních sítích směrem ke všem, kdo nemilují to co oni. Tak jsme to spláchli všechno jedním článkem, jeho smysl pro 99,9 procenta českého publika začíná a končí u „další auto, o kterém si ani nemusíte číst, protože ho stejně nebudete kupovat”.
Nový elektrický VW Polo vypadá takhle. A je to v podstatě jedno, neřeší nic. Foto: Volkswagen
A toto je jeho interiér, kdybyste zapomněli. Foto: Volkswagen
Zdroj: Cochespias
