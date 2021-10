Vybalování dvou nových extrémních Bugatti za 200 milionů je zvláštně uspokojivá podívaná před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Miller Motorcars

Podobné pohledy máme spojené youtubery ukazujícími nový mobil či tenisky, oficiální prodejce Bugatti se ale nyní rozhodl dát „unboxingu” docela jiný rozměr.

V létě roku 2019 Bugatti oznámilo, že dosáhlo nového rychlostního rekordu. Speciálně upravený Chiron tehdy překonal metu 300 mil v hodině (482,7 km/h), přičemž automobilka z Molsheimu jej schválila i pro sériovou výrobu. Ta je limitována pouhými 30 kusy, na jejichž produkci letos konečně přišla řada. My tak aktuálně můžeme zavítat na návštěvu do dealerství Miller Motorcars, které se ve svých tiskových materiálech chlubí tím, že dodala hned dva kusy. A dokonce úplně první dva na celém světě.

Pokud si uvědomíme, že každý exemplář startuje na 3,5 milionu Eur, tedy asi 89 milionech Kč v základním provedení, pak není nemístné předpokládat, že s dalšími individuálními modifikacemi před sebou máme auta za dobrých 200 milionů Kč. A v tu chvíli, nepřekvapí, že vybalení obou aut řádné zdokumentoval. Jejich balení ostatně není ani trochu všední a aby značka zabránila jakémukoliv poškození, balí každý vůz do dřevěné bedny, která by následně mohla bez potíží posloužit malým dětem jako domeček na hraní. Vozy jsou mimo to pevně uchyceny k podlaze, aby byla jistota, že se ani jejich karoserie neodře o ochranné dřevo.

Unboxing je nicméně pouze první částí videa, tou druhou je oslavná ohnivá show. Pro ekology bude tato podívaná asi utrpením, neboť kromě dvou vysoceemisních speciálů musí ještě sledovat, jak ovzduší ničí ohňostroj. Dá se nicméně předpokládat, že právě při něm vznikne asi nejvíce zplodin, které budou s životem těchto výjimečných aut spojené. Spíše než cokoliv jiného je totiž jejich majitelé zaparkují do svých sbírek.

Takový je přitom osud většiny supersportovních aut, v tomto případě však lze skutečně litovat, že Chiron Super Sport 300+ nezamíří až tak moc na veřejné silnice či okruhy. Bugatti totiž kvůli dosažení zmíněného tempa přepracovalo karoserii a rovněž i motor. Osmilitrový šestnáctiválec tak produkuje 1 600 koní, což mu stačí na sprint na stovku za 2,3 sekundy. Ze stejné rychlosti pak vůz zvládá zabrzdit na pouhých 31 metrech, což je při dvoutunové hmotnosti obdivuhodné.

Vybalit jedno Bugatti je pomalu svátkem, v případě dvou Chironů Super Sport 300 však již jde o vskutku výjimečnou událost, která si oprávněně žádá odpovídající oslavu. Foto: Miller Motorcars

Zdroj: Miller Motorcars

Petr Prokopec