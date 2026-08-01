Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal
Petr MilerDo auta pro dva stěží naložíte dvě děti, pokud ho pořád někdo musí řídit. V tomto případě se ale nakonec vešly i s mámou a nepochybujeme, že si to řádně užily. Možná ale nebyl nejlepší nápad se při tom natáčet a nahrát video na internet.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal
1.8.2026 | Petr Miler
Do auta pro dva stěží naložíte dvě děti, pokud ho pořád někdo musí řídit. V tomto případě se ale nakonec vešly i s mámou a nepochybujeme, že si to řádně užily. Možná ale nebyl nejlepší nápad se při tom natáčet a nahrát video na internet.
Náš šéfredaktor dává rád k dobru příběh z dob, kdy jako auto pro každý den používal BMW Z4 M Coupe. Občas s ním pochopitelně jel někdo další a když k němu kdysi k večeru přistupoval jen známý, sundal si budu, usadil se dovnitř a před připoutáním se otáčí dozadu a říká: „Počkej, já si to nechám vzadu.” Na což kolega lakonicky odvětil: „Tady není 'vzadu'.”
Je to úsměvné připomenutí, že pořád existují auta, která jsou prostě jen pro dva. Ne pro 2+2, ne pro 2 a drobnosti na něco za vámi, ale prostě jen pro dva a konec. Auto uvnitř končí se „zády” předních sedadel a nedáte za ně doslova nic, pokud tedy neměříte 150 cm a i v takovém voze máte sedačky o něco víc vpředu. Jak pak tedy do takového stroje naložíte někoho dalšího?
No standardně nijak. Občas se najdou podobně úsměvné pokusy někoho vměstnat do kufru, zrovna do Z4 by se dozadu někdo menší vměstnal. Ale dvě děti, když vámi jede jeden dospělý? To není možné. Anebo je? Jak můžete vidět níže, je, akorát všichni holt nesedí tak úplně uvnitř.
Jeden singapurský vynalézavý táta, jinak člověk jezdící též striktně dvoumístným Porsche Cayman GT4 RS, dostal nápad, jak autem odvézt celou rodinu. Stačí malé ratolesti posadit na záď, kde křídlo a víko kufru i motoru vytváří docela solidní sedátka. Byl to jistě vtip, fór, humor, nikdo tak nejel na dovolenou ani nikam dál, byla to vážně jen legrace. Ale dotyčný se při tom natočil, někdo ho napráskal a úřady se postaraly o zbytek.
Vše se odehrálo už loni, kdy tehdy 40letý Singapuřan Prem Anam Sugunakumar blbnul se svými syny ve věku 7 a 8 let. Vše se dělo na odlehlé ulici v obytné zóně, takže šlo vážně jen o legraci. Manželka a máma v jedné osobě byla u toho a byla to ona, kdo vše zveřejnil, takže stěží šlo o něco opravdu nebezpečného. Policie to ale neocenila, letos v březnu dotyčného zatkla, byl obviněn, obžalován a soud jej nyní uznal vinným z „činu ohrožujícího osobní bezpečnost dětí mladších 14 let”.
Od soudce státního soudu, z jehož materiálů též čerpáme, dostal zákaz řízení na půl roku a pokutu 5 000 singapurských dolarů, což je asi 82 tisíc Kč. Kruté. Asi jsme s tátou v mládí dělali i větší pitomosti, ale mobily s kamerou tehdy nebyly. A i kdyby byly, tuším, že by to tehdy bylo každému jedno. Už není.
Kdo by řekl, že tohle je vhodné auto pro převoz děcek, že? Ilustrační foto: Porsche
Zdroje: channelnewsasia@Instagram, State Courts of Singapore
Bleskovky
- Český policista naštěstí už nikdy „neklesne tak hluboko”, aby proti řidičům používal takovéto triky
včera
- Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal
1.8.2026
- Důchodce našel originální cestu, jak vyřadit z funkce dopravní kamery policie, aniž by se jich dotkl. Dočkal se okamžité podpory okolí
31.7.2026
Nejčtenější články
- Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad
4.7.2026
- Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno
4.7.2026
- Auto dostalo zpátky spalovací verzi a její prodeje rostou o 404 procent. Odbyt té elektrické totálně zkolaboval
4.7.2026
- Unikátní Ferrari Michaela Jordana bylo ztracené dlouhých 24 let. Teď bylo nalezeno a slouží jeho posedlému majiteli
4.7.2026
- Němec natankoval starý VW Passat 1,9 TDI až po okraj naftou a zkusil, kam dojede. Značka najednou hlásila: „polární kruh”
5.7.2026
Živá témata na fóru
- Genesis 08.03. 05:53 - lvlDev
- Onboard videa 08.02. 19:55 - brnenska.odchytova
- Koncernový EA888 - jaký olej používáte? Anketa 08.02. 15:17 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 08.02. 06:25 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 08.02. 00:47 - Anonymoous
- Rychlodotazy 08.01. 20:21 - M.Z.
- Dříve M135i, nyní ///M2 07.31. 09:42 - Eda
- Politický koutek 07.30. 14:26 - Stepan