Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal

Do auta pro dva stěží naložíte dvě děti, pokud ho pořád někdo musí řídit. V tomto případě se ale nakonec vešly i s mámou a nepochybujeme, že si to řádně užily. Možná ale nebyl nejlepší nápad se při tom natáčet a nahrát video na internet.

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Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal

1.8.2026 | Petr Miler

Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal

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Foto: State Courts of Singapore, CC0 Public Domain, koláž Autoforum.cz

Do auta pro dva stěží naložíte dvě děti, pokud ho pořád někdo musí řídit. V tomto případě se ale nakonec vešly i s mámou a nepochybujeme, že si to řádně užily. Možná ale nebyl nejlepší nápad se při tom natáčet a nahrát video na internet.

Náš šéfredaktor dává rád k dobru příběh z dob, kdy jako auto pro každý den používal BMW Z4 M Coupe. Občas s ním pochopitelně jel někdo další a když k němu kdysi k večeru přistupoval jen známý, sundal si budu, usadil se dovnitř a před připoutáním se otáčí dozadu a říká: „Počkej, já si to nechám vzadu.” Na což kolega lakonicky odvětil: „Tady není 'vzadu'.”

Je to úsměvné připomenutí, že pořád existují auta, která jsou prostě jen pro dva. Ne pro 2+2, ne pro 2 a drobnosti na něco za vámi, ale prostě jen pro dva a konec. Auto uvnitř končí se „zády” předních sedadel a nedáte za ně doslova nic, pokud tedy neměříte 150 cm a i v takovém voze máte sedačky o něco víc vpředu. Jak pak tedy do takového stroje naložíte někoho dalšího?

No standardně nijak. Občas se najdou podobně úsměvné pokusy někoho vměstnat do kufru, zrovna do Z4 by se dozadu někdo menší vměstnal. Ale dvě děti, když vámi jede jeden dospělý? To není možné. Anebo je? Jak můžete vidět níže, je, akorát všichni holt nesedí tak úplně uvnitř.

Jeden singapurský vynalézavý táta, jinak člověk jezdící též striktně dvoumístným Porsche Cayman GT4 RS, dostal nápad, jak autem odvézt celou rodinu. Stačí malé ratolesti posadit na záď, kde křídlo a víko kufru i motoru vytváří docela solidní sedátka. Byl to jistě vtip, fór, humor, nikdo tak nejel na dovolenou ani nikam dál, byla to vážně jen legrace. Ale dotyčný se při tom natočil, někdo ho napráskal a úřady se postaraly o zbytek.

Vše se odehrálo už loni, kdy tehdy 40letý Singapuřan Prem Anam Sugunakumar blbnul se svými syny ve věku 7 a 8 let. Vše se dělo na odlehlé ulici v obytné zóně, takže šlo vážně jen o legraci. Manželka a máma v jedné osobě byla u toho a byla to ona, kdo vše zveřejnil, takže stěží šlo o něco opravdu nebezpečného. Policie to ale neocenila, letos v březnu dotyčného zatkla, byl obviněn, obžalován a soud jej nyní uznal vinným z „činu ohrožujícího osobní bezpečnost dětí mladších 14 let”.

Od soudce státního soudu, z jehož materiálů též čerpáme, dostal zákaz řízení na půl roku a pokutu 5 000 singapurských dolarů, což je asi 82 tisíc Kč. Kruté. Asi jsme s tátou v mládí dělali i větší pitomosti, ale mobily s kamerou tehdy nebyly. A i kdyby byly, tuším, že by to tehdy bylo každému jedno. Už není.


Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal - 1 - Porsche 718 Cayman GT4 RS 2021 prvni sada 04Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal - 2 - Porsche 718 Cayman GT4 RS 2021 prvni sada 08Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal - 3 - Porsche 718 Cayman GT4 RS 2021 prvni sada 13
Kdo by řekl, že tohle je vhodné auto pro převoz děcek, že? Ilustrační foto: Porsche

Zdroje: channelnewsasia@Instagram, State Courts of Singapore

Petr Miler

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