Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém

Tahle auta jsou papírově mimořádný úspěch, na internetu se ale současně množí kritické ohlasy hovořící o stejně mimořádné nekvalitě a dalších problémech. Šéf firmy s tím bojuje, a tak s kolegy uspořádal čtyřhodinový online přenos, který nemá obdoby.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém

/

Foto: Xiaomi

Tahle auta jsou papírově mimořádný úspěch, na internetu se ale současně množí kritické ohlasy hovořící o stejně mimořádné nekvalitě a dalších problémech. Šéf firmy s tím bojuje, a tak s kolegy uspořádal čtyřhodinový online přenos, který nemá obdoby.

Vzestup Xiaomi v automobilovém světě je pozoruhodný. Ještě před dvěma lety byla čínská společnost známa především jako výrobce mobilních telefonů, v březnu 2024 ovšem představila své první auto. Šlo o elektrický sedan SU7, který připomíná Porsche Taycan a nabízí podobné výkony, stojí ale jako Škoda Octavia. Hned v den odhalení začala přijímat i objednávky a o pouhý rok později její portfolio rozšířilo SUV YU7, které pro změnu připomíná Ferrari Purosangue (a znovu není pomalejší), stojí ale jako Škoda Kodiaq. Výrobu tohoto modelu Číňané odstartovali v červnu 2025.

Přesto, že jde o takto nedávné události, se Xiaomi nyní pochlubilo tím, že loni prodalo 410 tisíc aut. Zároveň oznámilo, že cílem pro letošek je 550 tisíc prodejů. Na úspěch Xiaomi zareagoval finanční svět, tržní kapitalizace firmy totiž dosáhla na 131,5 miliard dolarů neboli na 2,7 bilionu korun. Jistě, její aktivity jsou pořád dominantně jinde, ale kdybychom Xiaomi brali jako automobilku, pak je po Tesle a Toyotě už třetí nejhodnotnější firmou tohoto ražení. Zmíněné Ferrari si o tři příčky pohoršilo a je na 8. místě. Pořád je to ovšem lepší výsledek než u Porsche, které vypadlo z nejlepší desítky. Manažeři ze Zuffenhausenu tak aktuálně musí mít špatné spaní, za které si ovšem mohou sami.

Rychlý vzestup Xiaomi v automobilovém světě ale není mincí s jednou stranou. Firmě je vytýkáno kdeco, zejména nekvalita jeho aut. Lidé poukazují třeba na videa, kdy během kolizí dochází k oddělení kol od karoserie a další podobné události. Pod palbou kritiky se ale ocitlo také jednání společnosti se zákazníky, mizerně fungující asistenční systémy, nereálný udávaný dojezd a další aspekty.

Šéf firmy Lei Jun se v reakci na stesky nad kvalitou rozhodl pro neobvyklý krok. Nechal své techniky, aby zašli do jednoho z firemních showroomů, kde pod maskou běžného zákazníka koupili SUV YU7. To pak následně v čtyřhodinovém (!) živém přenosu, jehož záznam můžete vidět níže, rozmontovali, aby tak deklarovali jeho kvalitu. Lei Jun během této „seance“ vysvětlil veškeré sporné body, které jsou jeho firmě vytýkány. Třeba ono oddělení kol od karoserie je tak bezpečnostním prvkem, který má lépe ochránit posádku v kabině. A slovně se potýká i s dalšími kritickými body.

Šéf Xiaomi dále uvedl, že rozebrané YU7 bude následně sestaveno znovu a poté projde důkladnou kontrolou kvality. Do prodeje ovšem již nezamíří, místo toho jej automobilka použije pro testy či různé experimenty. Rozptýlilo to veškeré obavy? To je těžké říci, Xiaomi ovšem lidem umožnilo, aby během rozebrání vozu pokládali nejrůznější dotazy, na které se Lei Jun snažil odpovídat. Přinejmenším upřímnou snahu o nápravu image firmy mu nelze upřít...


Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém - 1 - 2025 prvni oficialni sada 08Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém - 2 - Xiaomi YU7 2025 prvni oficialni sada 09Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém - 3 - Xiaomi YU7 2025 prvni oficialni sada 23
Elektrické SUV YU7 si během pouhých dvou minut objednalo 128 tisíc lidí, prodeje odpovídají. Úspěch čínské značky je tedy mimořádní, podobně mimořádné kritice tak musí čelit. Foto: Xiaomi

Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém - 4 - Xiaomi YU7 kritika rozborka 2026 oficialni 01Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém - 5 - Xiaomi YU7 kritika rozborka 2026 oficialni 02Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém - 6 - Xiaomi YU7 kritika rozborka 2026 oficialni 03
Poslední pokus se s ní vypořádat je vskutku neobvyklý, níže můžete vidět kompletní přenos online rozborky SUV YU7 protkaný reakcemi na různé další sporné aspekty. Foto: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.