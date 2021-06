Vysloužilé sovětské armádní speciály i po letech ukazují, jak nepřekonatelné jsou v terénu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ZIL

Ve srovnání s moderními SUV stojí pakatel. Jejich připojení k internetu pak sice nemají, projet ale dokážou opravdu naprosto všude, však se podívejte.

Za dob komunismu toužil z českých motoristů po sovětských autech kde kdo. Divit se tomu mohl jen málokdo, neboť Moskva v podstatě v satelitních zemích automobilový průmysl buď zlikvidovala, nebo alespoň degradovala. Jakmile ale zmizela Železná opona, rázem se ukázalo, že onen náskok je pouze výmyslem komunistů. Tedy alespoň v případě silničních vozů, ty vojenské demonstrují své nemalé schopnosti dodnes.

Příkladem budiž ZIL-131, který se začal vyrábět v 60. letech minulého století. Tato 3,5tunová šestikolka byla původně určena právě pro sovětskou armádu, přičemž zpočátku dorazila jen jako klasický náklaďák s korbou. Posléze se však nabídka rozrostla i o tahač či sklápěčku, stejně jako o kamion převážející pohonné hmoty. Celá rodina nicméně disponovala tímtéž osmiválcem, jenž vůz dokázal rozpohybovat na 80 km/h. Zastavení pak měly na starosti bubnové brzdy.

Jízdu v terénu pak usnadňoval pohon všech šesti kol, stejně jako dvoustupňová redukční převodovka. Mimo to se ZIL-131 pyšní 36stupňovým nájezdovým úhlem, světlou výškou 330 milimetrů či 1,4metrovou brodivostí. Skutečně jej tak jen máloco rozhodí, zvláště když třeba použitá listová pera zaručují nemalou robustnost v těch nejnáročnějších podmínkách. Není tedy divu, že kromě sovětské armády tento vůz sloužil i v tehdejším Československu.

Co skutečně dokáže i dnes, vám nejlépe ukáže přiložené video, na kterém ZIL-131 pochopitelně nefiguruje sám. Ostatně vysloužilých armádních kousků je v Rusku k dispozici bezpočet, přičemž ceny rozhodně nesahají do nebes. Za výše popsanou šestikolku totiž nyní dáte zhruba 150 tisíc korun, přičemž v takové chvíli nekupujete hromadu šrotu, ale plně fungující vůz, dokonce na značkách. A to by již pár nadšenců do off-roadové zábavy mohlo zlákat.

ZIL-131 byl jedním z nejpopulárnějších náklaďáků nejen sovětské armády. Za dob komunismu sloužil i v té československé, přičemž mnohé exempláře se dochovaly do současnosti a ukazují moderním SUV, jak vypadá jízda v opravdu náročném terénu. Ilustrační foto: ZIL

Zdroj: Vyritsa Trofi 4x4@YouTube

Petr Prokopec