Výsměch tradicím BMW si vyšlápl na široce obdivované Porsche, výsledek je pozoruhodný před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Když dva dělají totéž, nemusí být výsledkem to samé. A když dva dělají něco úplně jiného? Pak se naopak mohou dopracovat k velmi podobným výsledkům, jak ukazuje srovnání M4 CSL s 911 GT3 Touring.

BMW M3 CSL generace E46 je bezesporu jednou z největších mnichovských legend. Automobilka sice toto provedení nabídla pouze s šestistupňovým automatem SMG, software převodovky však doznal mnoha změn a tak přeřazení zabralo 80 milisekund. Mnohem podstatnější nicméně byla dieta, kterou kupé prošlo. Oproti výchozí M3 zhubl tento stroj o 110 kilogramů na 1 385 kg. Hmotnost byla navíc rozložena mezi obě nápravy v poměru 50:50, v kombinaci se změnami na podvozku a v motorovém prostoru tak M3 CSL bylo dokonalým nástrojem na okruhy i okresky.

Přesunout se můžeme do letošního roku, kdy se populární trojice písmen po mnoha letech vrátila. Nikoli však již v souvislosti s BMW M3, místo toho byly veškeré výše popsané změny aplikovány na kupé M4 (které si ovšem dříve též říkalo M3). I tentokrát došlo na dietu, a to 109kilovou. Problémem však je, že z kdysi štíhlých atletů se staly spíše nasteroidovované obludy. S útlým řidičem na palubě tak nové CSL váží 1 700 kg, což je zkrátka strašně moc a auto jsme mohli označit jen za výsměch tradicím.

Tento stroj není přeborníkem na nic, tím méně pak ve zrychlení na stovku, které kvůli pohonu pouze zadní osy zvládá za 3,7 sekundy, což je horší čas než v případě regulérního M4 s pohonem všech kol, a to i přes nižší výkon (510 vs. 550 koní). Přesto právě tento stroj vyzval na sprint Porsche 911 992 GT3 Touring, které je v podstatě určeno stejné zákaznické skupině, jde na to ale úplně jinak. V Zuffenhausenu se rozhodli zůstat věrni kořenům, a tak čtyřlitrová pohonná jednotka zůstává atmosférická, přičemž spřáhnout s ní lze i manuál. Tím sice vůz na videu zjevně nedisponuje, nicméně s o to větší měrou svému soupeři zatápí. Ač totiž disponuje „jen“ 510 koňmi, na stovce je překvapivě dříve (3,3 s versus 3,7 s).

S přibývající rychlostí pak sice M4 začíná mít navrch, ovšem jen o fous. Kilometr s pevným startem tak zvládá za 20,3 sekundy, zatímco GT3 je o desetinu pomalejší. Za tím kromě zjevně lepší převodovky stojí i nižší hmotnost, dle oficiálních parametrů totiž Porsche bez řidiče na palubě váží 1 435 kg, tedy o metráky méně než BMW. To je již podstatný rozdíl, který ve sprintu zvládlo vymazat jen turbodmychadlo a jím produkovaný vyšší točivý moment (650 Nm vs. 470 Nm).

Výsledek je to pozoruhodný, na okruhu se ale karta obrací, pro BMW velmi krutě - ve srovnání stejného média s použitím stejných pneumatik (Michelin Pilot Sport Cup R) byla 911 GT3 na trati v Magny-Cours téměř o 3 sekundy rychlejší, což je na relativně krátké trati (při časech 1:20.10 vs. 1:17.18) rozdíl několika tříd. Pro dnešek už jen dodáme, že BMW si za M4 CSL účtuje 4 685 200 Kč, zatímco u Porsche musíte v případě GT3 Touring nechat minimálně 4 924 306 Kč. Za stejné peníze vám pak automobilka ze Zuffenhausenu prodá i „standardní“ GT3, tedy variantu s křídlem, která svůj potenciál dává více najevo.

M4 CSL sice v přímém směru svého soupeře „vykleplo“, ovšem jen velmi těsně. Při srovnání na okruhu dostalo pořádně za uši, kvůli své vysoké hmotnosti tak zůstává zklamáním. Foto: BMW



911 GT3 Touring oproti tomu boduje, reálně je totiž na stovce rychleji, než naznačují oficiální parametry. A na okruhu jasně dominuje. Foto: Porsche

Zdroje: Motorsport Magazine@YouTube

