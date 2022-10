Výsměch tradicím od BMW ukázal svou dynamiku v běžném provozu, aspoň tady mu to jde před hodinou | Petr Prokopec

Tohle auto zneužívá slavného jména svých předchůdců a místo skutečného naplnění vlastního označení sází hlavně na jeho marketingovou sílu. Nadšence to neodzbrojí, v běžném provozu se ale 550 koní na 1 700 kg pochopitelně neztratí.

Posledním novinkám divize BMW M nemůžeme přijít na chuť kvůli příliš vysoké hmotnosti. Naposledy byla řeč o neskutečně těžké M2, ještě větší ostudu si ale utrhla M4 CSL. Ta má lehkost přímo ve svém jméně, lehká ale není ani omylem. Ukrutných 1 700 kg po odtučňovací kůře přinese nejeden pohrdavý pohled od majitelů BMW M3 CSL generace E46, která ještě v předminulé dekádě vážila pouhých 1 285 kg. Čtyři metráky rozdílu při veškeré materiálové evoluci, která se od té doby odehrála? To je skutečně výsměch tradicím.

BMW rezignovalo na podstatu písmene L v označení modelu, třebaže auto částečně odlehčilo. M4 ale přidalo především výkon, který vrcholí na 550 koních po boku a 650 Nm maxima točivého momentu. Silných aut je ale dnes na trhu dost, ta lehká schází a mnichovská automobilka jejich řady nedoplnila ani náhodou. To ale samozřejmě neznamená, že tento vůz není rychlý.

Jak se ukázalo, jeho dynamika v praxi dokáže naplnit výrobcem slibovaná data. Stovku 1,7tunové kupé zvládlo za 3,66 sekundy, na dvoustovce bylo za 10,52 sekundy, což přibližně odpovídá továrním údajům. Za optimálních podmínek by dynamika mohla být ještě o fous lepší, což lze říci také o sprintu na čtvrtmíli (11,19 s) či zrychlení na 250 km/h (18,05 s). Maximálka pak vrcholí na 290 km/h elektronicky omezené rychlosti, tachometr ale ukáže i přes 300 km/h.

Vůz není pomalý ani jinde, Severní smyčku Nürburgringu zajel za 7 minut a 15,667 sekundy, musíme se ovšem ptát, jak rychlý by byl, kdyby sundal ještě aspoň dalších 200 kg nadváhy. Pak by mohlo jít o relativně důstojného nástupce starších CSL a budoucí legendu, která by alespoň částečně ospravedlnila požadovanou cenu 4 685 200 Kč. Takto jde jen o předraženou limitovanou edici, která za dvojnásobek ceny oproti výchozí M4 zdaleka nenabízí dvojnásobek muziky.

Ne snad, že by BMW M4 CSL bylo nezajímavé auto, už jeho pouťový vzhled ale naznačuje, že na tvrdá technická data se tu moc nehraje. Hmotnost 1 700 kg je na verzi CSL šílená, to ale pochopitelně neznamená, že by vůz s 550 koňmi pod kapotou byl pomalý, jak můžete vidět níže. Foto: BMW

