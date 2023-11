Vzhled nové Škody Kodiaq nezachrání ani verze kupé či RS, i když ta druhá jmenovaná aspoň pomůže před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škodovka podle nás se vzhledem nového Kodiaqu šlápla vedle, když jeho dosavadní koncept v podstatě nezměnila a upravila jeho pojetí tak, že vypadá jako čínská kopie. Pokud na jeho základech vzniknou verze kupé a RS, o moc lépe asi vypadat nebudou.

Jediná opravdu významná česká automobilka má letos vlastně velký rok. Sice pořád nesmyslně básní o ryze elektrické budoucnosti, žádný nový elektromobil ale nepředstavila a nepředstaví. Místo toho došlo na údajně poslední spalovací novinky - nejdříve světu ukázala nový Kodiaq a později přidala i nový Superb.

Nový vrcholný liftback se zdá být na dobré cestě navázat na tradice svých předchůdců, Kodiaq se ale od publika dočkal enormní kritiky. Podstata auta je pořád stejná, nakonec jde spíš o velký facelift první generace, vzhled ale zamířil velmi kontroverzním směrem. V momentě, kdy od lidí opakované slyšíte o „čínském designu”, „prasečím rypáčku” nebo „jakoby nabourané zádi”, víte, že tady se něco nepovedlo.

Pochopitelně, vnímání vzhledu je vždy individuální a obecně vzato nepochybujeme, že si Kodiaq II své zákazníky najde už proto, že jde o „normální” spalovací auto za ještě nějak akceptovatelné, třebaže obecně vysoké ceny. Ale dá se mu nějak pomoci k tomu, aby lépe vypadal? Nejlepší odpověď na to dá Škoda za nějaké čtyři roky s faceliftem, do té doby auto měnit nebude, teoreticky by ale jeho pověst mohly zachránit i další verze. Stane se to ale?

Toť otázka, pokud ovšem budou vypadat tak, jak naznačují ilustrace X-Tomiho, pak asi moc ne. Ten ukázal, jak by mohly vypadat varianty kupé a RS, vzniknou-li nějaké. Jejich atraktivitu posuďte sami, za nás ale máme pocit, že u RS může nové pojetí předního nárazníku alespoň nějak pomoci, ovšem kupé, pakliže též nepřijde s výrazně změněnými čelními partiemi? Tady se vše dál nese ve znamení onoho „prasečího rypáčku”. Ale jak už padlo, konečné hodnocení je jako vždy na vás.

Ve své výchozí verzi nová Škoda Kodiaq designově neohromila, níže můžete vidět neoficiální ilustrace verzí RS a Coupe. Foto: Škoda Auto

Zdroj: X-Tomi Design

