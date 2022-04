Youtuber zrestauroval 100 let staré záběry provozu v řadě velkých měst, jeho podoba vás překvapí před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Pokud máte pocit, že rozmach automobilismu je věcí posledních dekád a přes nějakými 100 léty jste si na silnicích mohli dělat skoro cokoli, autentické, pouze restaurované záběry tehdejšího provozu vás nutně překvapí. Provoz leckde působil intenzivněji než dnes.

Někteří z vás si ještě vzpomenou na doby, kdy automobil na českých silnicích byl spíše ojedinělou záležitostí. Jeho pořízení totiž nebylo zrovna snadné, ať už kvůli financím nebo s ohledem na dostupnost. I přes daleko nižší výkon a horší dynamiku jste tak mnohé úseky silnic zdolali rychleji než dnes, neboť jste se nemuseli ploužit za účastníky Rallye Kamion či předjíždět desítky pomalejších řidičů. Na stokilometrové trase jste v nefrekventované časy mnohdy potkali doslova pár aut.

Jak se ovšem říká, jiný kraj, jiný mrav. Jasně to potvrzuje i video z 20. let minulého století, které modernizoval youtuber s přezdívkou NASS. Ten dobové stopáži dodal zvuk i barvy, stejně jako zároveň upravil i počet obrázků za sekundu. Díky tomu snímek nepůsobí tak archaicky. Jeho první záběry navíc ani v nejmenším nepřipomínají stav z liduprázdných českých luhů a hájů. Místo toho jsou silnice New Yorku a Chicaga auty doslova zaplavena. Zácpy jsou tak zjevně součástí automobilového světa již od jeho samotných počátků.

O trochu jiná je situace v Evropě. Ulicím starého kontinentu často vládne daleko větší rozmanitost, kdy se pěší místní s koňskými spřeženími a automobily hrají spíše až druhotnou roli. V takovém Nice pak o nějakých kolonách nemůže být ani řeč, na druhou stranu třeba Paříž je již poměrně frekventovaným místem. To je vskutku zajímavé, neboť za sto let se vlastně ve městě na Seině pro motoristy neudělalo prakticky nic, i z toho důvodu se centrum města pozvolna stávalo neprůjezdným.

Francouzská metropole nicméně dnes již tyto dobové záběry až tak moc nepřipomíná, i díky tamnímu tažení proti individuální dopravě se začíná stávat automobilovým městem duchů. Podobné ambice pak mají radní i z dalších měst, načež zakrátko nám možná i sto let staré snímky budou připadat jako naprostá utopie. Jakkoliv totiž tehdejší globální vozový park byl jen zlomkem toho dnešního, může se stát, že na záběrech bude více aut, než kolik jich uvidíte po vyklonění z okna.

Amerika byla již ve 20. letech minulého století silně orientována na auta, za čímž mimo jiné stojí i legendární Model T. V Evropě to bylo trochu jinak, ovšem i tehdejší provoz byl v některých metropolích překvapivě silný. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: NASS@YouTube

