Youtuber si po roce a půl čekaní převzal nové Ferrari za 9 milionů, zdevastoval ho po hodině dělání nesmyslů

/ Foto: Ferrari

S úctou bychom se chovali k jakémukoli novému autu, tím spíše pak, kdyby šlo o vysněné Ferrari s bezmála 10milionovou cenovkou. Jake Paul to ale zjevně vidí jinak, a tak přesně tohle auto trápil. Až se ucho utrhlo.

Nevím, jak vy, ale my jsme převzetí nového auta - ať už úplně nového, nebo jen pro nás „nové” ojetiny - vždy považovali za menší svátek. A s takovým vozem zprvu vždy zacházeli v rukavičkách. U úplně nového auta je to jasné, musí se zajet, takže na nějaké divočení je během prvních pár tisíc kilometrů nutné zapomenout, u ojetého vlastně také. Však vůz neznáte, nevíte, v jaké je přesně kondici a dát mu hned „čočku” se může stát zdrojem řady problémů, nutně nejen technických.

Kdybychom tedy přebírali po roce a půl čekání nové Ferrari 296 GTB za 421 tisíc dolarů, asi 9,1 milionu Kč, přistupovali bychom k němu velmi jemně. Jinak to ale viděl známý youtuber Jake Paul, který si přesně tento vůz za přesně takovou cenu koupil. Na žádné zajíždění neměl náladu, a tak auto prakticky hned podrobil testům maximální akcelerace, aby s ním záhy začal dělat tzv. donuty.

Nebavíme se o žádném jemném protáčení kol, ale docela drsných otočkách na místě, které autu musely dát zabrat. A nedá se říci, že by se mu to líblo - jeho přístrojová deska se po chvíli rozsvítila jako vánoční stromeček a kapitulovala s hromadou zářících varovných ikonek. Auto mimo jiné hlásilo chybu světlometů, selhání voliče jízdních režimů, automatické parkovací brzdy nebo elektronické stabilizace. Výsledná hláška je ale jednoznačná - zajeďte s autem do servisu.

Navzdory plejádě chybových hlášek zůstalo pojízdné, je ale otázkou, jak vážné problémy s ním budou. Ony hlášky zní jako banální selhání elektroniky, ale tak to být nemusí. V živé paměti mám případ BMW jednoho známého, kterému se na přístrojové desce (dnes tedy spíše jen displeji) rozsvítilo o poznání méně kontrolek, nakonec mu ale v autě museli postupně vyměnit přístrojovou desku, řídicí jednotku bezpečnostních systémů, airbag, jakýsi kabel, odpor a ještě několik dalších drobnějších dílů, aby se chybové signály podařilo trvale odstranit.

On to měl aspoň v záruce na účet Mnichova, ale bude to tak mít i Jake Paul? Jeho zacházení s autem se stoprocentně lišilo od postupu stanoveném automobilkou pro první stovky a tisíce kilometrů jízdy, a tak záruční opravu může vzhledem k dokumentaci onoho zacházení snadno odmítnou. Oprava pak může vyjít na statisíce jako nic, je ovšem otázkou, zda to zrovna Paula bude při jeho příjmech trápit.

Ferrari 296 GTB je technický skvost svého druhu, Jake Paul s ním ale zacházel jako s kusem hadru. A tak to asi po hodině to vzdalo. Foto: Ferrari

Zdroj: Jake Paul@Youtube

Petr Miler

