Z nové Škody Superb by mohlo být sympatické kupé, to by ale škodovka musela honit jiné než elektrické cíle před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pro mnohé to dnes bude stěží uvěřitelné, ale Škoda i ve své „komunistické podobě” nějaké kupé vyráběla vždy, v roce 2002 postavila aspoň jeho koncept a v roce 2012 byla blízko sériové výroby. Dnes takto říká SUV s padající střechou, přitom kdyby si vzala do parády nový Superb...

Nespadli jsem z Marsu, takže víme, že zájem o tyto vozy se z trhu začal vytrácet už před drahnou řádkou let, docela by mě ale zajímalo, kam se vytratil a proč se to vůbec stalo. Co se změnilo ve společnosti, že se trend takto změnil. Mé první vlastní auto bylo kupé, mé druhé auto bylo třídvířko a mé třetí auto bylo též třídvířko. Patřilo to k mládí, bezstarostnosti, bezdětnosti a holky... Ty to taky chtěly. Pak se to v mém případě začalo „kazit”, přesto jsem se ke kupé ještě několikrát vrátil.

Proč se dnes životy většiny lidí neubírají po stejné trajektorii, mě míjí. Je to snad dnes tak, že někdo v 18 letech skáče rovnou do kombíku nebo SUV, aby odvezl rodinu, kterou nemá a dalších 12 let nejspíš mít nebude? V maistreamovém segmentu už kupé ani třídvířka téměř neexistují, i auta jako Renault Clio jsou jen pětidvéřová a musíte zamířit mezi prémiovky, abyste si mohli koupit něco jako BMW řady 4. Anebo mezi sporťáky, kde je kupé či roadster pořád standardním řešením. Jinak opravdu není o čem mluvit.

Přitom právě spojitost s Porsche, Ferrari a dalšími auty přidávala obyčejným kupé na atraktivitě. Asi si v 18 nekoupíte nové Ferrari, ale takový Renault Mégane Coupe má aspoň trochu podobný tvar. No, je to pryč, ale možná je to tak, že zájem nikam nezmizel, to jen pro automobilky orientované na maximalizaci úspor z rozsahu přestalo být zajímavé nabízet verze pro pár procent zákazníků. A když se přestaly prodávat jako nové, přestaly být i v bazarech a „mladí kluci” se obvykle nezmůžou ani na nový třídvéřový Golf (i ten mimochodem se sedmou generací skončil).

Svého času byla kupátka standardem i v nabídce Škody, vzpomeňme modely 110R, Garde, Rapid... A párkrát se málem vrátila, Tudor v roce 2002 asi do výroby zamířit ani nemohl, ale nový Rapid Coupe k tomu měl o dekádu později blízko. Nic z toho neklaplo a je absurdní ironií osudu, že Škoda dnes jako kupé nabízí Enyaq Coupe, což pochopitelně žádné kupé není. Ale jak je to elektrické, všechno je možné, takže v nabídce s úsměvem drží vůz, který si letos koupilo v celé Evropě celých 8 436 lidí. Bingo, je to suverénně nejhůř prodávaná škodovka, každý kalendářní měsíc i za celý rok.

Možná by to chtělo trochu odvahy a prostě s nějakým skutečným kupé přijít. Však lidí, kteří tato auta pořád „můžou”, musí být dost, koupit si ale už nemají co. Tak třeba by se sešli v showroomech Škody - na rozdíl od neexistujících kupců Enyaqu v jakékoli podobě. Ono odvodit od existujícího spalovacího modelu kupátko by také nebyla bůhvíjaká dřina a maďarský ilustrátor X-Tomi ukázal, jak by mohl vypadat jako nedávno představený nový Superb právě jako kupé. Je to asi fantasmagorie, ale přesto bych s jistou slabostí pro tuto koncepci řekl, že je to sympatické auto. Ale nebude, prostě ne, i kdyby se prodával 10krát lépe než Eynaq Coupe. Škodovka dogmaticky honí jen elektrické cíle a na ničem jiném už jí nesejde.

Nový Superb jako liftback a kombík známe, co takhle kupé? Podívejte se na něj níže, bohužel je to jen teorie, která se stěží kdy dočká zhmotnění. Foto: Škoda Auto

Zdroj: X-Tomi Design

Petr Miler

