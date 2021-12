Z posledního konceptu BMW je těžké udělat hezké sériové auto, i když se grafik hodně snaží před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Není to žádná divoká studie, automobilka už potvrdila, že vůz se cestou do sériové výroby příliš nezmění. Ruští kolegové se výsledek pokusili nakreslit předem a i když se podle svých slov snažili vykřesat ze studie co nejhezčí vůz, podle nás moc neuspěli.

BMW si v posledních letech zakládá na kontroverzním designovém pojetí svých aut či alespoň některých jejich prvků. Až to někdy vypadá, jako by záměrné provokovalo. Z těchto kolejí rozhodně nevybočuje nejnovější koncept XM, který ukazuje podobu historicky teprve druhého samostatného modelu sportovní divize M. Že to kdysi dávno bylo supersportovní kupé a dnes jde o luxusní SUV, snad ani nepřekvapí.

Už nad zvoleným typem vozu lze pozvednout obočí, BMW ale zkrátka jde tam, kde jsou peníze. Proč ovšem značka dala autu podobu tanku ze Star Treku, úplně jednoznačně nevíme, to znovu vypadá jako provokace za každou cenu. Předek s nizoučkými a celkově malým světly spojenými s obří maskou chladiče je zřejmě designový směr, kterým nyní míří i další vozy značky a možná se někomu bude i zamlouvat. Ovšem podsaditá záď působící dojmem, že někdo s normálním autem nacouval do skleníku s hady - a skleník s hady na zádi zůstal, hadi navíc začali svítit -, si nepřekvapivě moc příznivců nezískala.

Bavorská automobilka přesto trvá na tom, že chystané sériové auto (designově je pravděpodobně dávno hotové) zásadně jinak vypadat nebude a podrží se klíčových designových specifik konceptu. Kolegové z Kolesa.ru se tak pokusili vyjít s viděného i uvolněných informací a zachytit možnou sériovou podobu. A podle svých slov se pokusili auto co nejvíce zatraktivnit.

Jak ale můžete vidět na výsledku, na bizarní nápady BMW jsou i grafické programy krátké. Jasně, auto by šlo více upravit, pokud se ale od konceptu do série zásadně změnit nemá, je zachycené asi maximem, co lze ze studie vytřepat. Samozřejmě, vkus je v každém z nás a třeba se vám výsledek bude zamlouvat. Podle nás se ale BMW znovu pouští zbytečně na tenký led a bude zřejmě tak dlouho provokovat, dokud to nepřežene. Stane se to už tentokrát? Asi ne, vypadá to však, že takovému budeme stavu hodně blízko...

Na koncept BMW XM zejména na skutečných fotkách moc pěkný pohled není. Níže můžete vidět pokus zachytit jeho sériovou podobu, ta... také moc hezká není. Foto: BMW

Zdroj: Kolesa.ru

