Záběry z pohledu řidiče ukazují, jak mu přes střechu přejelo auto jedoucí v protisměru. Bylo to jinak, než se zprvu zdálo před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Thornton Fire Department, CC0 Public Domain

Že to byla bláznivá nehoda, při které se musela sejít řada nepravděpodobných okolností, bylo jasné už z prvotních materiálů uvolněných hasiči. Až teď ale vidíme, jak se všechno přihodilo. A nedivíme se, že řidič druhého vozu byl zatčen.

Koncem minulého týdne jsme vám ukázali záběry bizarní nehody, které připomínaly přehlíženou nebezpečnost SUV a dalších vyšších aut. O těch se obvykle hovoří jako o bezpečných a pro jejich posádku to obvykle platí. Ale co když takové mastodonty pošlete proti nízkým, typicky sportovním autům? To už lze hovořit o bezpečnosti jen na jedné straně, menší z vozů „esúvéčka” a pick-upy doslova přejedou jako nic.

Přesně to se v tomto případě stalo, věděli jsme ale v danou chvíli pouze tolik, že se oba vozy - v tomto případě Chevrolety Silverado a Corvette generace C8 - střetly v nízké rychlosti v momentě, kdy řidič Silverada jel v protisměru. Nyní můžeme vše vidět z pohledu řidiče Corvette a je to stejně děsivé jako podivné. Bylo to totiž celé trochu jinak, než se zprvu zdálo.

Zmíněný předpokládaný děj realitě odpovídá, je ale jen začátkem sledu událostí. Samotný náraz k „vyskočení” Silverada na střechu Corvette nestačil, na to se oba vozy pohybovaly moc pomalu. K téměř úplnému přejetí došlo proto, že řidič pick-up po prvotním nárazu dál šlapal na plyn a následně na sportovní kupé vyjel jako při demoličním derby. Co je též bizarní, řidič Corvette nedělal celou tu dobu nic. Chápeme prvotní šok, ale asi bychom se s pick-upem šplhajícím se na střechu pokusili vycouvat, prostě se nějak z pasti dostat. Řidič Vette ale i s manželkou na sedadle spolujezdce čekali, až druhý šofér dokoná dílo zkázy. A následně uvěznění ve voze desítky minut čekali na zásah hasičů.

Oficiálně není známo, co bylo příčinou těchto událostí - řidič v protisměru mohl mít nějaký zdravotní problém, může to být blázen, také ale mohlo jít o úmysl. V tuto chvíli víme jen tolik, že s ohledem na průběh událostí byl po nehodě zadržen a až další vyšetřování ukáže, zda bude z něčeho obviněn. Jak už jsme poznamenali minule, posádka Vette může děkovat bohu, že z této patálie odešla bez zranění, jejich vůz se přiblížil zemi víc, než by bylo zdrávo.

Nové záběry hasičů jsou také zajímavé, až video níže ale jasně ukazuje, co tomuto výsledku předcházelo. Vše se zjevně odehrálo jinak, než jsme si zprvu mysleli. Foto: Thornton Fire Department, CC0 Public Domain

Zdroj: Road and Track

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.