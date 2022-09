Záběry ze zákulisí natáčení ukazují, jak se stala nehoda, po které James May skončil v nemocnici před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Amazon Press Center

Prvotní informace byly kusé a nebylo z nich zcela jasné, jak se vše seběhlo a co přesně se Jamesi Mayovi přihodilo. Teď to můžeme vidět ve všech detailech, slavný moderátor může hovořit o velkém štěstí, že neskončil hůř.

Jako by v poslední době nebylo špatných zpráv dost i bez toho, v polovině srpna obletěla svět ta, podle níž se James May měl vážně zranit při přípravách dalšího pokračování The Grand Tour. Podle tehdejších informací měl ztratit orientaci při natáčení scény v tunelu bývalé vojenské základny, jehož tubus se měl rozsvítit až době, kdy k němu přijel. May měl v rychlosti asi 120 km/h nabourat do zdi a zakrvavený skončit v nemocnici.

Znělo to hrozivě, ne vše ale působilo úplně věrohodně. Především bylo jasné, že náraz se nemohl odehrát ve 120 km/h, to by měl May pohřeb ještě dříve než britská královna. Předpokládali jsme, že se v takové rychlosti o onu zeď leda otřel, nakonec ale vše bylo ještě trochu jinak. A nyní to díky záběrům z natáčení zveřejněným přímo samotnými tvůrci můžeme vidět do posledního detailu.

Jak je z videa níže patrné, úkolem Clarksona, Hammonda i Maye bylo sprintovat tunelem, který se postupně rozsvěcel, na jeho konci pak měli aktéři ve „svých” autech zastavit. Clarkson to zvládl, druhý ale jel May, který nezačal brzdit včas. Před nárazem tedy jel okolo 120 km/h, při následné deceleraci a nakonec i jízdě bokem ale většinu této rychlosti ztratil. Náraz se tedy mohl odehrát v nanejvýš v nízkých desítkách km/h - ani 20 km/h to nejspíše nebylo. I tak to bylo nepříjemné, neboť do zdi naboural zboku a jím zvolený vůz (Mitsubishi Lancer Evo VIII) neměl boční airbagy, takže si dal hlavou přímo o B-sloupek.

Odtud také pramenila jeho zranění (hlava, krční páteř, zlomené žebro, pohmožděniny...) včetně krve tekoucí z nosu - stát se nehoda byť jen v o 10 nebo 20 km/h vyšší rychlosti, mohla skončit i tragicky. May byl schopen se ihned postavit na nohy, ač zjevně otřesený a rozbolavělý. Nakonec byl převezen do nemocnice spíše kvůli vyloučení vážnějších vnitřních zranění, která díky bohu nebyla potvrzena.

Podívejte se na vše níže, byla to jistě velmi nepříjemná událost. Nápad s postupně se rozsvěcujícím tunelem, který jednou skončí, nám ale přijde dost pochybný od samého začátku, ztratit orientaci za takové situace v tak vysoké rychlosti je velmi snadné. Však si vzpomeňte, jak v husté mlze snadno přestanete vnímat, kde přesně jste. A to klidně na silnici, po níž jezdíte skoro každý den...

Zdroj: Rizki Bagja@Youtube

Petr Miler

