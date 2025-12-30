Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou

I mnohem méně exkluzivní auta bývá těžké vidět korzovat po silnicích jinak než v naleštěné podobě, spatřit Bugatti - navíc úplně nový model - v takové pozici je krajně nezvyklé. Jak už to ale bývá, vše má své důvody.

před 7 hodinami | Petr Miler

Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou

Foto: Bugatti

I mnohem méně exkluzivní auta bývá těžké vidět korzovat po silnicích jinak než v naleštěné podobě, spatřit Bugatti - navíc úplně nový model - v takové pozici je krajně nezvyklé. Jak už to ale bývá, vše má své důvody.

Kolem aut se točím dekády, během kterých jsem si ve „vysokých automobilových kruzích” udělal spoustu dobrých známých. Tímto podivným termínem myslím lidi, kteří si v životě vydělali nejméně vysoké desítky, spíše však stovky a víc milionů korun, z nichž nikoli nevýznamnou část utratili za auta. Leckdo by je automaticky považoval za snoby (a neříkám, že se mezi nimi takoví nenajdou), ale ruku na srdce, obvykle jsou to nadšenci, kteří jsou také „náhodou” bohatí a místo tuningových samolepek na Octavii TDI si kupují Ferrari, Lamborghini, špičková sportovní Porsche a další podobné stroje. Proto také není problém s nimi udržovat blízké vztahy z pozice prakticky kohokoli, komu v žilách koluje neředěný vysokooktanový benzin.

I takoví lidé si ale svá auta obvykle hýčkají. Klidně s nimi jezdí, klidně ne málo, ale stejně si je hýčkají. Běžně mají svá místa ve velkorysých garážích, kam zaplouvají jen bezvadně vyleštěná a záhy přehozená plachtou. Vidět takové vozy venku jinak než mokré od vody, když zrovna prší, je skoro nemožné, neboť ani do sněhu je obvykle nikdo nesahá. O to překvapenější musíme být ze záběrů nového Bugatti Tourbillon pohřbeného kupou špinavého sněhu na první fotce níže. A na profilu jejich autora na Instagramu podobných záběrů najdete víc, pokaždé jde o auto se základní cenou skoro 100 milionů Kč v podobně neobvyklé situaci.

Někdo jistě řekne: „AI!” Ale omyl, tohle je skutečná fotka. O to víc se z ní člověk musí drbat na hlavě, však Tourbillon se ještě ani neprodává, tak jak se dostal do takové situace? Navíc v Chorvatsku na záhřebských značkách, to prostě musí být AI... Ale vážně není. A vše vysvětluje video Mateho Rimaca, které též najdete níže.

Tady to zapadá - Rimac založil Rimac, ale šéfuje také Bugatti a je to Chorvat. Vývoj Tourbillonu pak zjevně probíhá i v rámci struktur Rimacu a pro zimní testy si automobilka vybrala oblast v okolí města Sveta Nedelja, kde auto v jednu chvíli zapadlo do hlubokého sněhu. Sám Mate vám ho pak ukáže krátce v akci v horách nedaleko města Rude při finalizaci vývoje, na kterém se očividně sám podílí. To jsou věci, chce se říci, podívejte se na to sami...


Naleštěný Tourbillon v Kalifornii? To známe, níže jej můžete vidět v docela - ale docela - jiné situaci. Foto: Bugatti

Zdroje: Car Spotting Croatia@Instagram, Mate Rimac@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

