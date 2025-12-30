Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou
Petr MilerI mnohem méně exkluzivní auta bývá těžké vidět korzovat po silnicích jinak než v naleštěné podobě, spatřit Bugatti - navíc úplně nový model - v takové pozici je krajně nezvyklé. Jak už to ale bývá, vše má své důvody.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou
před 7 hodinami | Petr Miler
I mnohem méně exkluzivní auta bývá těžké vidět korzovat po silnicích jinak než v naleštěné podobě, spatřit Bugatti - navíc úplně nový model - v takové pozici je krajně nezvyklé. Jak už to ale bývá, vše má své důvody.
Kolem aut se točím dekády, během kterých jsem si ve „vysokých automobilových kruzích” udělal spoustu dobrých známých. Tímto podivným termínem myslím lidi, kteří si v životě vydělali nejméně vysoké desítky, spíše však stovky a víc milionů korun, z nichž nikoli nevýznamnou část utratili za auta. Leckdo by je automaticky považoval za snoby (a neříkám, že se mezi nimi takoví nenajdou), ale ruku na srdce, obvykle jsou to nadšenci, kteří jsou také „náhodou” bohatí a místo tuningových samolepek na Octavii TDI si kupují Ferrari, Lamborghini, špičková sportovní Porsche a další podobné stroje. Proto také není problém s nimi udržovat blízké vztahy z pozice prakticky kohokoli, komu v žilách koluje neředěný vysokooktanový benzin.
I takoví lidé si ale svá auta obvykle hýčkají. Klidně s nimi jezdí, klidně ne málo, ale stejně si je hýčkají. Běžně mají svá místa ve velkorysých garážích, kam zaplouvají jen bezvadně vyleštěná a záhy přehozená plachtou. Vidět takové vozy venku jinak než mokré od vody, když zrovna prší, je skoro nemožné, neboť ani do sněhu je obvykle nikdo nesahá. O to překvapenější musíme být ze záběrů nového Bugatti Tourbillon pohřbeného kupou špinavého sněhu na první fotce níže. A na profilu jejich autora na Instagramu podobných záběrů najdete víc, pokaždé jde o auto se základní cenou skoro 100 milionů Kč v podobně neobvyklé situaci.
Někdo jistě řekne: „AI!” Ale omyl, tohle je skutečná fotka. O to víc se z ní člověk musí drbat na hlavě, však Tourbillon se ještě ani neprodává, tak jak se dostal do takové situace? Navíc v Chorvatsku na záhřebských značkách, to prostě musí být AI... Ale vážně není. A vše vysvětluje video Mateho Rimaca, které též najdete níže.
Tady to zapadá - Rimac založil Rimac, ale šéfuje také Bugatti a je to Chorvat. Vývoj Tourbillonu pak zjevně probíhá i v rámci struktur Rimacu a pro zimní testy si automobilka vybrala oblast v okolí města Sveta Nedelja, kde auto v jednu chvíli zapadlo do hlubokého sněhu. Sám Mate vám ho pak ukáže krátce v akci v horách nedaleko města Rude při finalizaci vývoje, na kterém se očividně sám podílí. To jsou věci, chce se říci, podívejte se na to sami...
Naleštěný Tourbillon v Kalifornii? To známe, níže jej můžete vidět v docela - ale docela - jiné situaci. Foto: Bugatti
Zdroje: Car Spotting Croatia@Instagram, Mate Rimac@Instagram
Bleskovky
- Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou
před 7 hodinami
- Návrat Mercedesu k motorům V8 po fiasku hybridních čtyřválců je skutečný, výsledek ale nezní jako poctivé AMG
včera
- To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
28.12.2025
Nejčtenější články
- Konec největšího současného propadáku Mercedesu po pouhých třech letech je pořád menší tragédie než to, co ho bude následovat
1.12.2025
- GM chce autům vrátit dvoutaktní motory, speciální nový prvek řeší jejich klíčovou slabinu
1.12.2025
- Pouhá láhev s vodou způsobila elektrickému Hyundai škodu za čtvrt milionu, automobilka s ní nechce nic mít
1.12.2025
- Revoluční české letadlo, které nepotřebuje ranvej, odhalilo další detaily, už příští rok se má vznést do oblak
2.12.2025
- Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají
2.12.2025
Živá témata na fóru
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.30. 15:14 - pavproch
- BMW Divize 12.30. 15:07 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 12.30. 11:43 - Brus
- Policejní kontroly a měření 12.29. 16:43 - pavproch
- Přituhuje 12.29. 15:46 - řidičBOB
- Porsche - vse o sportovnich modelech 12.29. 09:16 - pavproch
- MG Cyberster 12.28. 16:41 - lukasak12
- Rychlodotazy 12.28. 14:11 - Stepan