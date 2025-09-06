Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly

Nevíme, kolik Chironů se při jejich omezeném využití vůbec „podařilo” nabourat, zaručeně ještě méně se jich ale poté podařilo nafotit. A kolik jich pak skončilo v „aukci vraků”? Nevíme o jiném, než je tento.

včera | Petr Miler

Foto: Copart, publikováno se souhlasem

Nabouraná superauta jsou pro mnohé magnetem už kvůli vyvolávané „prasečí radosti” v myslích těch závistivějších z nás. Však co člověku udělá lepší den než moci se ve fabrice při pauze na klobásu za 25 korun v dotované tovární kantýně podívat, jak si nějaký úspěšný člověk rozbil drahou hračku, že? Takové smýšlení je nám pochopitelně cizí, přesto některé nehody výjimečných vozů stojí za pozornost už kvůli své neobvyklosti.

Jedním z aut, která stěží kdy spatříte nabouraná, je Bugatti Chiron. Bylo vyrobeno jen v 500 kusech, přičemž si troufáme odhadovat, že většina z nich vyjíždí z klimatizovaných garáží tak jednou do roka, pokud vůbec. Zbytek nějak jezdí, ale uvážíme-li kolik toho najel nejojetější Veyron do roku 2016, žádné velké kilometry to také nebudou. Přidejte si k tomu nějakou pravděpodobnost nehody a očekávanou následnou snahu vše maximálně ututlat a vůz potichu opravit nejčastěji přímo v továrně a budete sakra blízko nule.

Pokud tedy hodně chcete vidět nabouraný Chiron, dnes přišel váš den. Obrázky nabouraných Bugatti tedy světem občas kolují, v posledních letech jde ale nejčastěji o fotomontáže stvořené s pomocí umělé inteligence. Poznat je to někdy těžké, dnes ale můžeme dát ruku do ohně za to, že před sebou reálně nabouraný vůz máme. Stojí totiž u Copartu, specializované americké firmy starající se o prodej (tedy aspoň matematicky) totálně zničených aut pro pojišťovny, takže jakékoli „fejkování” je vyloučeno. Copart je seriózní, veřejně obchodovatelná firma a auto má reálně v moci.

Fotky vozu se nám podařilo získat k využití na našem webu, v případě informací je to složitější, Copart tyto detaily nezveřejňuje. Víme tedy jen tolik, že auto bylo nabouráno na Floridě a jeho poškození se nezdá být dramatické, jakkoli předek je „rozštípán” docela slušně a ani samotný náraz nemohl být malý - airbagy jsou venku. Tak či onak pojišťovna zvolila cestu likvidace formou totální škody a rozprodeje zbytku auta na díly, to je jisté, patrně se obávala (nebo jej bezpečně identifikovala) poškození nosné karbonové struktury, jejíž oprava je obrovská osina v zadnici a může náklady na vrácení vozu na silnici poslat do desítek milionů korun.

Pro nezávislého opraváře to ale může být lákavá cesta, jak Chiron uchvátit a poslat na silnice. Nebo si ho koupit na díly a rozprodat je, klidně jako memorabilie. Však kdo by nechtěl mít nad postelí třeba karbonové zrcátko z Bugatti, že? Tohle je navíc „lepší” verze Pur Sport vyrobená v 60 kusech. Kdybyste měli zájem, můžete se zapojit do dražby. Čas ještě máte, chvíle jejího začátku zatím nebyla stanovena a není známa ani odhadní cena, pár desítek milionů ale jistě bude stačit. Takže čas prodat střechy nad hlavou celé širší rodině a koupit jeden vrak z Floridy? Vidíme to stejně, inu priority, priority...


Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 1 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 01Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 2 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 02Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 3 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 03Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 4 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 04Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 5 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 05Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 6 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 06Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 7 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 07Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 8 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 08Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 9 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 09Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 10 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 10Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 11 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 11Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 12 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 12Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly - 13 - Bugatti Chiron nabourane Copart ziskane 13
Toto je vážně totálně zničené Bugatti Chiron, které se prodává v aukci Copartu na náhradní díly. Něco nám říká, že o něm ještě uslyšíme... Foto: Copart, publikováno se souhlasem

Zdroj: 2021 BUGATTI CHIRON PUR SPORT@Copart přes Jalopnik

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

