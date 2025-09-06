Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly
Petr MilerNevíme, kolik Chironů se při jejich omezeném využití vůbec „podařilo” nabourat, zaručeně ještě méně se jich ale poté podařilo nafotit. A kolik jich pak skončilo v „aukci vraků”? Nevíme o jiném, než je tento.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly
včera | Petr Miler
Nevíme, kolik Chironů se při jejich omezeném využití vůbec „podařilo” nabourat, zaručeně ještě méně se jich ale poté podařilo nafotit. A kolik jich pak skončilo v „aukci vraků”? Nevíme o jiném, než je tento.
Nabouraná superauta jsou pro mnohé magnetem už kvůli vyvolávané „prasečí radosti” v myslích těch závistivějších z nás. Však co člověku udělá lepší den než moci se ve fabrice při pauze na klobásu za 25 korun v dotované tovární kantýně podívat, jak si nějaký úspěšný člověk rozbil drahou hračku, že? Takové smýšlení je nám pochopitelně cizí, přesto některé nehody výjimečných vozů stojí za pozornost už kvůli své neobvyklosti.
Jedním z aut, která stěží kdy spatříte nabouraná, je Bugatti Chiron. Bylo vyrobeno jen v 500 kusech, přičemž si troufáme odhadovat, že většina z nich vyjíždí z klimatizovaných garáží tak jednou do roka, pokud vůbec. Zbytek nějak jezdí, ale uvážíme-li kolik toho najel nejojetější Veyron do roku 2016, žádné velké kilometry to také nebudou. Přidejte si k tomu nějakou pravděpodobnost nehody a očekávanou následnou snahu vše maximálně ututlat a vůz potichu opravit nejčastěji přímo v továrně a budete sakra blízko nule.
Pokud tedy hodně chcete vidět nabouraný Chiron, dnes přišel váš den. Obrázky nabouraných Bugatti tedy světem občas kolují, v posledních letech jde ale nejčastěji o fotomontáže stvořené s pomocí umělé inteligence. Poznat je to někdy těžké, dnes ale můžeme dát ruku do ohně za to, že před sebou reálně nabouraný vůz máme. Stojí totiž u Copartu, specializované americké firmy starající se o prodej (tedy aspoň matematicky) totálně zničených aut pro pojišťovny, takže jakékoli „fejkování” je vyloučeno. Copart je seriózní, veřejně obchodovatelná firma a auto má reálně v moci.
Fotky vozu se nám podařilo získat k využití na našem webu, v případě informací je to složitější, Copart tyto detaily nezveřejňuje. Víme tedy jen tolik, že auto bylo nabouráno na Floridě a jeho poškození se nezdá být dramatické, jakkoli předek je „rozštípán” docela slušně a ani samotný náraz nemohl být malý - airbagy jsou venku. Tak či onak pojišťovna zvolila cestu likvidace formou totální škody a rozprodeje zbytku auta na díly, to je jisté, patrně se obávala (nebo jej bezpečně identifikovala) poškození nosné karbonové struktury, jejíž oprava je obrovská osina v zadnici a může náklady na vrácení vozu na silnici poslat do desítek milionů korun.
Pro nezávislého opraváře to ale může být lákavá cesta, jak Chiron uchvátit a poslat na silnice. Nebo si ho koupit na díly a rozprodat je, klidně jako memorabilie. Však kdo by nechtěl mít nad postelí třeba karbonové zrcátko z Bugatti, že? Tohle je navíc „lepší” verze Pur Sport vyrobená v 60 kusech. Kdybyste měli zájem, můžete se zapojit do dražby. Čas ještě máte, chvíle jejího začátku zatím nebyla stanovena a není známa ani odhadní cena, pár desítek milionů ale jistě bude stačit. Takže čas prodat střechy nad hlavou celé širší rodině a koupit jeden vrak z Floridy? Vidíme to stejně, inu priority, priority...
Toto je vážně totálně zničené Bugatti Chiron, které se prodává v aukci Copartu na náhradní díly. Něco nám říká, že o něm ještě uslyšíme... Foto: Copart, publikováno se souhlasem
Zdroj: 2021 BUGATTI CHIRON PUR SPORT@Copart přes Jalopnik
Bleskovky
- Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
před 10 hodinami
- Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly
včera
- Existuje méně vhodné místo pro prodej „nejbělejšího bílého BMW”, než je Jihoafrická republika?
5.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Hegemonie bratrů Marquezových, vyhrál Alex před Marcem 16:00
- Toprakův vítězný hattrick 15:37
- Vítězem opět Manzi, Vostatek out 14:30
- Somkiat Chantra pojede tovární Hondu v WSBK 11:45
- Moto3 vyhrál Piqueras před Ruedou a Furusatem 11:38
Nejčtenější články
- VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál
8.8.2025
- Stellantis vrací do nabídky osmiválce způsobem, ze kterého se Tavares bude obracet ve svém manažerském hrobě
8.8.2025
- Honda po letech cválání na mrtvém koni říká, že mrtvý kůň možná nikam nedojede. Tomu se říká objev
8.8.2025
- „Dřevíčko”, manuál, motor V10. Naskytla se výjimečná šance koupit si kombík snů, existuje jen v pár kusech
8.8.2025
- Hyundai po třech letech v tichosti vyřadilo z nabídky svůj luxusní elektrický sedan, za celou dobu ho nekoupil skoro nikdo
8.8.2025
Živá témata na fóru
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 09.07. 20:06 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.07. 19:59 - řidičBOB
- Mercedes - auto pro masy 09.07. 18:43 - řidičBOB
- whitelist & blacklist 09.06. 19:05 - Zajda
- IT poradna 09.06. 09:03 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 09.06. 08:40 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 09.05. 22:25 - M.Z.
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 09.05. 20:16 - Truck Daškam