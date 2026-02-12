Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde

Někteří lidé si zjevně nemohou pomoci. A jakmile dostanou funkci, nedá jim spát, dokud nenajdou způsob, jak uplatnit moc skrze ní získaou. Japonská automobilka se asi musí hodně divit, že tato reklama v Austrálii musela zmizet z televizních obrazovek, je naprosto nevinná.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde

/

Foto: Toyota

Někteří lidé si zjevně nemohou pomoci. A jakmile dostanou funkci, nedá jim spát, dokud nenajdou způsob, jak uplatnit moc skrze ní získaou. Japonská automobilka se asi musí hodně divit, že tato reklama v Austrálii musela zmizet z televizních obrazovek, je naprosto nevinná.

Uplynulý víkend byl v Americe zasvěcen Super Bowlu, v pořadí už 60. finále tamní NFL. Show tentokrát k obrazovkám přilákala 128 milionů diváků, což je druhé nejvyšší číslo v historii. Stěží se tak lze divit řadě firem, že platí obrovské sumy za odvysílání reklam na své produkty. Většina z nich je navíc velmi povedená a kreativní, ostatně v rámci letošního roku lze vzpomenout hlavně na virtuální asistentku Alexu od Amazonu, kterou velmi vtipně uvedl manželský pár Chris Hemsworth a Elsa Pataky.

Nutno však dodat, že v minulosti byly propagační spoty i odvážnější. Současnou produkci ovšem svazuje stále více psaných i nepsaných pravidel a dalších omezení, o kterých se dozvídáme hlavně z anglosaských zemí. Experty na potírání nevinných reklam jsou hlavně v Austrálii, kde regulátoři patrně zjevně dospěli k názoru, že lidé jsou schopni opakovat cokoli, co v reklamách uvidí. A proto zakazují jednu po druhé, přičemž jejich častou obětí je Toyota. Ta kupříkladu nemůže v Austrálii lákat přes televizní obrazovky na Yaris GR, i když její spot je zjevnou nadsázkou.

Podobně v případě dnešní reklamy by i čtyřleté dítě pochopilo, že jde o hravý, nevinný snímek. Ale ne, v Austrálii nejsou ani takové věci možné, a tak se tamní regulátoři znovu činili. A další reklamu Toyoty nazvanou The Pied Piper, která se tentokrát soustředí na novou generaci pick-upu Hilux, znovu zakázali. Její korba totiž zláká snad veškeré psi z tohoto kontinentu, kteří pak na ni naskakují i za jízdy.

Právě to se ovšem úředníkům nelibí, dle jejich názoru totiž snímek vyobrazuje „nebezpečné a potenciálně ilegální chování“. „Pokud je automobil v pohybu, je nutné, aby psi byli transportováni bezpečně,“ uvádí podle Drivu Australian Ad Standards Community Panel. Odborná komise proto Toyotě zakázala, aby snímek mohla využívat v televizi, pokud jej neupraví v souladu s jejím názorem. Na internet jsou ovšem Australané prozatím krátcí, reklamu si tedy nadále můžete vychutnat.

Odkázat vás na ni můžeme s čistým svědomím, neboť opravdu nepředpokládáme, že by se našel kdokoli s IQ aspoň kočky, kdo by nepochopil, co to tu jde. Zásah regulátora tak jen ukazuje absurditu doby a neschopnost některých chápat jakoukoli nadsázku. Pokud vadí tohle, co bude přítěží příště? Reklama přece není dokument National Geographic, její podstatou je zaujmout často zjevně přehnanými kousky v jakémkoli smyslu těchto slov. Ale lidem z Australian Ad Standards Community Panel je asi zbytečné to vysvětlovat...


Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde - 1 - Toyota Hilux 2026 zakazana reklama 01Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde - 2 - Toyota Hilux 2026 zakazana reklama 02Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde - 3 - Toyota Hilux 2026 zakazana reklama 03Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde - 4 - Toyota Hilux 2026 zakazana reklama 04Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde - 5 - Toyota Hilux 2026 zakazana reklama 05Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde - 6 - Toyota Hilux 2026 zakazana reklama 06
Opravdu má někdo pocit, že tyto záběry přimějí lidi k tomu, aby na korbě převážely smečku psů? Pokud ano, pak na něj u protinožců zjevně čeká dost smutná pracovní kariéra. Jestli ale zůstane v Česku, měl by si domluvit návštěvu v Bohnicích. Foto: Toyota

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.