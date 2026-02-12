Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde
Petr ProkopecNěkteří lidé si zjevně nemohou pomoci. A jakmile dostanou funkci, nedá jim spát, dokud nenajdou způsob, jak uplatnit moc skrze ní získaou. Japonská automobilka se asi musí hodně divit, že tato reklama v Austrálii musela zmizet z televizních obrazovek, je naprosto nevinná.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Někteří lidé si zjevně nemohou pomoci. A jakmile dostanou funkci, nedá jim spát, dokud nenajdou způsob, jak uplatnit moc skrze ní získaou. Japonská automobilka se asi musí hodně divit, že tato reklama v Austrálii musela zmizet z televizních obrazovek, je naprosto nevinná.
Uplynulý víkend byl v Americe zasvěcen Super Bowlu, v pořadí už 60. finále tamní NFL. Show tentokrát k obrazovkám přilákala 128 milionů diváků, což je druhé nejvyšší číslo v historii. Stěží se tak lze divit řadě firem, že platí obrovské sumy za odvysílání reklam na své produkty. Většina z nich je navíc velmi povedená a kreativní, ostatně v rámci letošního roku lze vzpomenout hlavně na virtuální asistentku Alexu od Amazonu, kterou velmi vtipně uvedl manželský pár Chris Hemsworth a Elsa Pataky.
Nutno však dodat, že v minulosti byly propagační spoty i odvážnější. Současnou produkci ovšem svazuje stále více psaných i nepsaných pravidel a dalších omezení, o kterých se dozvídáme hlavně z anglosaských zemí. Experty na potírání nevinných reklam jsou hlavně v Austrálii, kde regulátoři patrně zjevně dospěli k názoru, že lidé jsou schopni opakovat cokoli, co v reklamách uvidí. A proto zakazují jednu po druhé, přičemž jejich častou obětí je Toyota. Ta kupříkladu nemůže v Austrálii lákat přes televizní obrazovky na Yaris GR, i když její spot je zjevnou nadsázkou.
Podobně v případě dnešní reklamy by i čtyřleté dítě pochopilo, že jde o hravý, nevinný snímek. Ale ne, v Austrálii nejsou ani takové věci možné, a tak se tamní regulátoři znovu činili. A další reklamu Toyoty nazvanou The Pied Piper, která se tentokrát soustředí na novou generaci pick-upu Hilux, znovu zakázali. Její korba totiž zláká snad veškeré psi z tohoto kontinentu, kteří pak na ni naskakují i za jízdy.
Právě to se ovšem úředníkům nelibí, dle jejich názoru totiž snímek vyobrazuje „nebezpečné a potenciálně ilegální chování“. „Pokud je automobil v pohybu, je nutné, aby psi byli transportováni bezpečně,“ uvádí podle Drivu Australian Ad Standards Community Panel. Odborná komise proto Toyotě zakázala, aby snímek mohla využívat v televizi, pokud jej neupraví v souladu s jejím názorem. Na internet jsou ovšem Australané prozatím krátcí, reklamu si tedy nadále můžete vychutnat.
Odkázat vás na ni můžeme s čistým svědomím, neboť opravdu nepředpokládáme, že by se našel kdokoli s IQ aspoň kočky, kdo by nepochopil, co to tu jde. Zásah regulátora tak jen ukazuje absurditu doby a neschopnost některých chápat jakoukoli nadsázku. Pokud vadí tohle, co bude přítěží příště? Reklama přece není dokument National Geographic, její podstatou je zaujmout často zjevně přehnanými kousky v jakémkoli smyslu těchto slov. Ale lidem z Australian Ad Standards Community Panel je asi zbytečné to vysvětlovat...
Opravdu má někdo pocit, že tyto záběry přimějí lidi k tomu, aby na korbě převážely smečku psů? Pokud ano, pak na něj u protinožců zjevně čeká dost smutná pracovní kariéra. Jestli ale zůstane v Česku, měl by si domluvit návštěvu v Bohnicích. Foto: Toyota
Zdroj: Drive
Bleskovky
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde
před 8 hodinami
- „Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku
včera
- Už se ví, kdo dal skoro miliardu za jedno z nejdražších aut všech dob, unikátní bílou vránu mezi nejcennějšími Ferrari
10.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Jezdec týmu Aprilia Jorge Martin se zúčastní testů MotoGP v Buriramu. včera 16:26
- Motosalon 2026: premiéra novinky Jawa 730 Twin včera 08:00
- Vespa 946 Horse: ve znamení Koně 9.2.2026
- Jak si vedli nováčci při testech v Sepangu? 6.2.2026
- Test v Sepangu zakončil nejrychleji Alex Marquez 5.2.2026
Nejnovější články
- Na francouzský pokus o luxusní lidový rychlík se zapomnělo, 1 z pouhých 300 aut teď vytáhli z garáže skoro nejeté v původním stavu
před 3 hodinami
- Čínští výrobci elektrických aut za sebou mají tragický leden, i dosavadní hvězdy najednou odepisují ztráty
před 4 hodinami
- Někdo si zjevně myslí, že fotbalové hvězdy Manchesteru budou místo Ferrari a Lamborghini jezdit čínskými „služebáky”
před 6 hodinami
- Dotykové displeje v autech jsou „špatná technologie”, říká i designér iPhonu, sám spojil vzhled Applů s tlačítky
před 7 hodinami
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva